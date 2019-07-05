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Ankara merkezli 2 ilde PKK operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 10:53 | Son Güncelleme

Ankara merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.

Ankara merkezli 2 ilde PKK operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK'ya eleman kazandırdıkları ve 13 Mart 2016'da Kızılay Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının failleriyle irtibatlı oldukları öne sürülen 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda Şanlıurfa'da 3 ve Ankara'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, Ankara'da terör örgütüne eleman kazandırma faaliyetleri yürüttükleri ve bu kişileri kırsal alana eğitim için yönlendirdikleri, Güvenpark saldırısının failleriyle irtibatlı oldukları, onlara yardım ve yataklık yaptıkları öne sürüldü.

2 KİŞİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ankara'da gözaltına alınan zanlılar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü, Şanlıurfa'da yakalanan 3 şüphelinin kente getirileceği, adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakanlanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA


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