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Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 5 ilde harekete geçildi

01.04.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara merkezli yürütülen 2 ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında halen görevde olan astsubayların da olduğu şüphelileri yakalamak için 5 kentte harekete geçildi.

Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 5 ilde harekete geçildi

Ankara merkezli 5 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde verilen talimatlara istinaden harekete geçildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu yapılanmasına yönelik olarak etkin pişmanlık çerçevesinde savunması alınan diğer şüphelilerin dijital materyalleri incelendi.

Bu raporlara ait inceleme ile beyanları ve ardışık arama kayıtlarına göre örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları anlaşılan çeşitli kamu kurumlarında 6 görevde, 6 ihraç olmak üzere 12 kişi tespit edildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; 1 istifa, 1 ihraç, 5 görevde, 2 ayrılmış 9 astsubay ve uzman çavuş ile 1 mahrem sorumlu olmak üzere 10, toplamda 22 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

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Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi. (İHA)

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fetö Ankara
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