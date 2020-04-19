Ankara Nallıhan'da 900 yıllık keşfedilmemiş hazine

Nallıhan toprakları çağlar boyu; Hititlerin, Friglerin, Bitinya Krallığının, Pers, İskender, Roma ve Bizans İmparatorluklarının hakimiyetinde kaldıktan sonra 1071 Malazgirt Zaferiyle başlayan süreçte Türklerin egemenliğine giren Başkent’in merkeze en uzak ilçelerinden biri. Orhan Bey zamanında Osmanlı topraklarına katılan ve tarihin her dönemine şahitlik yapmış olan Nallıhan, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle hayran bırakıyor.

Dünyaca meşhur kuş cenneti, Kızıltepe ve kayıp şehir Juliapolis dışında Soğukkuyu Mahallesi'nde bulunan 900 yıllık tarihi mescit, mimarisi ve bozulmayan dokusuyla keşfedilmeyi bekliyor. Selçuklu mimarisi izlerini taşıyan bu mescit uzun yıllar ibadethane olarak kullanıldıktan sonra bir süredir sadece köy halkı tarafından ziyaret edilen bir mekan oldu. Köy halkının türbe olarak bildiği tarihi yapı son günlerde definecilerin verdiği zararla kaybolmaya yüz tutuyor. Defineciler tarafından talan edilen yapının mimarisi büyük oranda zarar gördü.

Soğukkuyu Mahallesi'nin yüzyıllar öncesinde yerleşim yeri sığınak ve barınak olarak kullanılan henüz keşfedilmemiş 1 büyük 4 küçük mağarası bulunuyor. Tarihe şahitlik eden bu mağaralar toplu yaşam alanları olarak da kullanılmış. Günümüzde doğal yapısını korumayı başaran mağaralar köy halkı tarafından zaman zaman hayvanları korumak için kullanılan alanlar olmuş. Büyük bir alana sahip olan mağaralarda içerisinde yüzlerce kişinin barınacağı giriş bölümünde iki oda, iç kısmında 4 oda daha bulunuyor. Mağaranın alt katında yeni yeni traverten oluşumları gözlenirken, mağaranın alt kısmında bulunan şelale keşfedilmeyi bekleyen ayrı bir doğa güzelliğini barındırıyor. Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin hocası olan Taptuk Emre Dergahı da bu ilçede bulunuyor. İlçe, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizme kazandırılmayı bekliyor.