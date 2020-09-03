Ankara'nın içme suyunu besleyen Mera Çayı'na 'kimyasal atık' döküldü iddiası

Kızılcahamam ilçesindeki Kurtboğazı barajına akan Mera Çayı'nda, yoğun koku ve kirlilik gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Jandarma ve ASKİ ekipleri, çayın 300 metrelik bölümünde, kimyasal atık tespit etti. Bunun üzerine yapılan ilk incelemelerde, çevrede kirliliğe yol açan atığın madeni yağ ve atık yağ geri kazanım tesislerinden çıkan tehlikeli atıklar olduğu belirlendi. Ayrıca sudaki bazı balık ve yengeçlerin öldüğü görüldü. ASKİ'ye bağlı 70 kişilik ekip, iş makinaları ve vidanjörlerle çayda temizleme çalışması başlattı. Ekipler, sudan numune alarak çalışma başlattı .

'MERA ÇAYI'NA TEHLİKELİ KİMYASAL ATIK DÖKÜLDÜĞÜNÜ TESPİT ETTİK'

Olay yerindeki çalışmaları takip eden ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Bozoğlu, "Bir atık yağ ya da madeni yağ geri kazanım firmasının, tehlikeli kimyasal atıklarının Mera Çayı'na boşaltıldığını gördük. Yoğun bir şekilde koku kirliliğinin yanında aynı zamanda balık ve yengeç ölümlerinin de olduğunu gördük. Kurtboğazı'nı besleyen derelerimizden bir tanesine tehlikeli kimyasal atık döküldüğünü tespit ettik. Ancak derede bulunan setlerinde yardımıyla bu tehlikeli kimyasal atıkların Kurtboğazı'na gitmesi bizimde erken müdahalemiz sonucunda engellenmiş oldu. Atığın Kurtboğazı'na gitmesini engellemek için ilk etapta vidanjörlerimizle çektik ve şu anda da çekim işlemlerine devam ediyoruz. Şu anda Tuzla bölgesinden de uzman ekiplerimiz geliyor. Bu ekiplerle beraber var olan kirliliği azaltmaya çalışıyoruz." dedi.