Ankara Şehir Hastanesi çalışanları, "Emzirme Haftası" dolayısıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde doğum yapan kadınlara anne sütünün önemini anlattı.

Emzirmenin önemine yönelik farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlikte, sağlık çalışanları, yeni doğum yapan annelere lohusa şerbeti ikram etti, emzirme önlüğü, pişik kremi ve bebek bezi hediye etti.

Lohusaları odalarında ziyaret eden Başhekim Prof. Dr. Özlem Moraloğlu, yaptığı açıklamada, anne sütünün bebek için en değerli besin kaynağı olduğunu, yeni doğanlarda görülebilecek hastalıklara karşı da etkisi bulunduğunu ifade etti.

Anne sütünün yeni doğan bebeğin bağırsak florasını koruyucu bakterilerden oluşan bir kompozisyon haline getirdiğini belirten Moraloğlu, "Özellikle uzun dönem alerjik hastalıklar, astım, obezite gibi veya nörolojik bozukluklara karşı bir önlem olduğu bugün artık pek çok çalışmada gösteriliyor." dedi.

Moraloğlu, emzirmenin anneyi meme ve rahim ağzı kanserinden koruduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti: