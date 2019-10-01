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Ankara Şehir Hastanesi'nde "Emzirme Haftası" etkinliği

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.10.2019 16:33 | Son Güncelleme

Ankara Şehir Hastanesi çalışanları, "Emzirme Haftası" dolayısıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde doğum yapan kadınlara anne sütünün önemini anlattı, lohusa şerbeti dağıttı

Ankara Şehir Hastanesi çalışanları, "Emzirme Haftası" dolayısıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde doğum yapan kadınlara anne sütünün önemini anlattı.

Emzirmenin önemine yönelik farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlikte, sağlık çalışanları, yeni doğum yapan annelere lohusa şerbeti ikram etti, emzirme önlüğü, pişik kremi ve bebek bezi hediye etti.

Lohusaları odalarında ziyaret eden Başhekim Prof. Dr. Özlem Moraloğlu, yaptığı açıklamada, anne sütünün bebek için en değerli besin kaynağı olduğunu, yeni doğanlarda görülebilecek hastalıklara karşı da etkisi bulunduğunu ifade etti.

Anne sütünün yeni doğan bebeğin bağırsak florasını koruyucu bakterilerden oluşan bir kompozisyon haline getirdiğini belirten Moraloğlu, "Özellikle uzun dönem alerjik hastalıklar, astım, obezite gibi veya nörolojik bozukluklara karşı bir önlem olduğu bugün artık pek çok çalışmada gösteriliyor." dedi.

Moraloğlu, emzirmenin anneyi meme ve rahim ağzı kanserinden koruduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Biz, 1-7 Ekim'i her yıl Emzirme Hastası olarak kutluyoruz. Bu yıl bir temayı daha birleştirmek istedik. Ekim ayı, aynı zamanda Meme Kanseri Farkındalık Ayı. İkisini birlikte kutlamayı planladık, meme kanserinden koruyucu etkisi konusundaki farkındalığı artırmak istedik. Bu nedenle hem meme kanseri farkındalığı hem de emzirme haftasının bu yılki teması, rengimiz pembe."

Moraloğlu, annelerin bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmesinin önemine işaret ederek, protein ağırlıklı beslenilmesi ve yeterli miktarda sıvı tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Dün akşam doğum yapan Selin Nur Şahin de ilk doğum heyecanını yaşadığını belirterek, hastanedeki bilgilendirmelerin çok faydalı olduğunu ifade etti. Şahin, "Bebeğimin sağlığı için onu emzirmeye çok dikkat edeceğim. Çünkü anne sütü çok önemli." dedi.

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