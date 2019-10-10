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Ankara Tren Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:47 | Son Güncelleme

İZMİR’de Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyeleri, 10 Ekim 2015’te, Ankara Tren Garı önünde meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden 103 kişiyi andı.

Ankara Tren Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyeleri, 10 Ekim 2015’te, Ankara Tren Garı önünde meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden 103 kişiyi andı.
Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan 40 kişi, terör saldırısının 4'üncü yıl dönümünde basın açıklaması yaparak, yaşamını yitiren 103 kişiyi andı. Hayatını kaybeden kişilerin isimlerinin, "Yaşıyor" denilerek tek tek sayılmasının ve bu kişiler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, açıklamayı okudu. Sarı, "10 Ekim 2015 sabahında yüreklerinde sevgi, gözlerinde gülücük, dillerinde barış türküleri olan on binlerce kişi, kardeşçe yan yana bulunuyordu. O karanlık dönemde, hepimize umut veren bu coşkulu birliktelik, saat 10’u 4 geçe DEAŞ üyesi iki canlı bomba tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırı sonucunda bozuldu. 103 arkadaşımız hayatını yitirdi, 500’e yakın arkadaşımız yaralandı ve sakat kaldı. Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Arkadaşlarımıza olan hasretimiz, her geçen gün daha da büyüyor" dedi. Grup, okunan basın açıklamasının ardından dağıldı.

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Ankara Tren Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldıAnkara Tren Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldıAnkara Tren Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldıAnkara Tren Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı

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