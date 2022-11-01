HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara ve Konya'da gasp çetesine yönelik operasyon

Ankara ve Konya'da gasp çetesine yönelik operasyon

01.11.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara ve Konya'da esnafı silah zoruyla tehdit edip haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları belirlenen 23 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Altındağ'da bir taksi durağına gelen elebaşı Ü.Ş. ve suç örgütü üyelerinin, şoförleri tehdit edip haraç istedikleri, haraç vermeyen şoförlerin araçlarının taksi durağında çalışmasına engel oldukları ve durağa zarar verdikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edilen 23 şüpheliyi yakalamak için Ankara ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, reçeteyle satılan 116 uyarıcı hap, 5 gram esrar, 1,42 gram kokain, 896 gram metamfetamin, 8 ruhsatsız tabanca ile 56 fişek ele geçirildi.

Ayrıca zanlıların, finansal kaynaklarını il dışından getirdikleri ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Havran Kızılay Gönüllülerini ağırladıHavran Kızılay Gönüllülerini ağırladı
Soçi'de, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında kritik zirve! Putin duyurdu: Ortak bildiri kabul edildiSoçi'de, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan arasında kritik zirve! Putin duyurdu: Ortak bildiri kabul edildi
"Askıya alındı" şoku! Hemen kontrol edin"Askıya alındı" şoku! Hemen kontrol edin
Anahtar Kelimeler:
Ankara Konya gasp operasyon

En Çok Okunan Haberler

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

'Kaan Ayhan adım adım Kadıköy'e!'

'Kaan Ayhan adım adım Kadıköy'e!'

Dünyanın gözü Türkiye'de! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden çok konuşulacak sözler: 'Türklere güvenimiz sonsuz'

Dünyanın gözü Türkiye'de! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden çok konuşulacak sözler: 'Türklere güvenimiz sonsuz'

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

Eski Türkiye güzeline lüks sitede komşu kâbusu!

Emekli albayın esrarengiz ölümü! Yatak odasında bir not vardı...

Emekli albayın esrarengiz ölümü! Yatak odasında bir not vardı...

İlginizi Çekebilir

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Nişanına ölü gelin olarak katıldı! Göğüslerinin üzerine...

Nişanına ölü gelin olarak katıldı! Göğüslerinin üzerine...

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.