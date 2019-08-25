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Ankara'da devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 08:57 | Son Güncelleme

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüje ve aydınlatma direklerine çarparak devrildi.

Ankara'da devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüje ve aydınlatma direklerine çarparak devrildi. 50 metre sürüklenen TIR'ın sürücüsü S.K., sıkışarak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 05.30 sıralarında Ankara Çevre Yolu'nda Çubuk Barajı Köprüsü'ne 500 metre kala meydana geldi. Yol işaretleme malzemesi taşıyan S.K. yönetimindeki 61 K 22249 plakalı TIR, Samsun yönünde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak refüje çarptı. Ters dönerek 2 aydınlatma direğini de deviren TIR, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra refüjdeki toprak alanda durdu. Sürücü S.K., demir yığınına dönen aracın kupa kısmında sıkıştı. TIR dorsesindeki yol işaretleme malzemeleri de etrafa saçıldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü S.K.'nin sıkıştığı yerde yaşamını yitirdiğini belirledi. S.K.'nin cesedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Polis ekipleri, Ankara Çevre Yolu'nun bir kısmının araç geçişine kapanması nedeniyle yol üzerinde işaretleme yaptı. S.K.'nin cansız bedeni, belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırılırken, TIR da vinçle refüjden kaldırıldı.

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Ankara'da devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybettiAnkara'da devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybettiAnkara'da devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybettiAnkara'da devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

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