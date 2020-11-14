HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da korkunç cinayet: İkizlerden biri çekiçle öldürüldü, diğeri yaralı

Ankara’da korkunç cinayet: İkizlerden biri çekiçle öldürüldü, diğeri yaralı

14.11.2020 21:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara’da korkunç cinayet: İkizlerden biri çekiçle öldürüldü, diğeri yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir evde çocuklar arası çıkan çekiçli kavgada ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğeri ise kafasından yaralandı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir evde çocuklar arası çıkan çekiçli kavgada ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğeri ise kafasından yaralandı. Korkunç cinayetin şüphelisi çocuk ise çekiç ile birlikte gözaltına alındı.

Olay, Çankaya ilçesi Umut Mahallesi Sembol Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 13 yaşlarında olan E.D. ve A.D. ikiz kardeşlere evlerine E.Ö.’yü çağırdı. Evde buluşan 3 çocuk arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda E.Ö. evde bulduğu çekiçle ikiz çocukları yaraladı. Binada sesleri duyan komşular durumu 112 Acil Servis ekibi ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, içeriye girmek istediği sırada evin kapısının kilitli olması nedeniyle içeriye giremedi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından evin kapısı kırılarak içeri girildi. Evin içerisine giren sağlık ekiplerinin müdahalesinde ikiz kardeşlerden A.D.’nin hayatını kaybettiği, E.D.’nin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli E.Ö. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara’da korkunç cinayet: İkizlerden biri çekiçle öldürüldü, diğeri yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldularHurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldular
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Ünlü oyuncuya şok! Özel mesajları ifşa oldu

Ünlü oyuncuya şok! Özel mesajları ifşa oldu

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı Zerrin Egeliler'in son hali inanılmaz

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı Zerrin Egeliler'in son hali inanılmaz

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı

Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete tepki: Mahkemede hesap verecekler

Sert tepki: Mahkemede hesap verecekler

İstanbul'da koronavirüs toplantısı! Bakan Koca detayları paylaştı

Önemli toplantı: Kaçınılmaz görünen tedbirleri ele aldık

Kocaeli'de feci kaza! Hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldular

Hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile telefonda görüşü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile telefonda görüşü

Malatya’da kız isteme kavgası kanlı bitti

Kız isteme kavgası kanlı bitti

Ordu’da korkunç olay! 74 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü

Ordu'da kan donduran olay

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.