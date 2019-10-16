HABER

Ankara’da Kukla Şöleni başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 14:14 | Son Güncelleme

Kukla Karagöz Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği’nin (KUKSADER) Ankara Üniversitesi ortaklığında düzenleyeceği 5.

Ankara’da Kukla Şöleni başlıyor

Kukla Karagöz Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği’nin (KUKSADER) Ankara Üniversitesi ortaklığında düzenleyeceği 5. Uluslararası Ankara Kukla Festivali, 19 Ekim Cumartesi günü başlıyor.
27 Ekim tarihine kadar sürecek festival boyunca kukla oyunlarının sergileneceği ve 42 atölyeden oluşan etkinliğin gerçekleştirileceği belirtildi. Festival merkezi olan Tiyatro Tempo’da yapılacak festival, Ankara içi ve Beypazarı İlçesi’ni de kapsayan 13 ayrı mekanda izleyicileriyle buluşmayı bekliyor.
Kukla Karagöz Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği’nin Ankara Üniversitesi iş birliğinde her yıl düzenlediği etkinliğe 9 ülke katılıyor. 2 sergi, 9 atölye ve 19 farklı oyunla Ankaralılar ile buluşacak olan kukla festivalinde sadece çocukların değil yetişkinlerin de izleyeceği 4 oyun yer alıyor.
Ayrıca Kazakistan’dan gelen Almaty Devlet Kukla Tiyatrosu’nun ‘Romeo ve Jülyet’, ‘Ana Yüreği’ ve ‘Sokrates’in Son Gecesi’ oyunlarının yanı sıra Kocaeli’nden festivale konuk olarak katılan Gökhan Yılmazer’in de ‘Naif Bey ve Yaveri’ adlı gösterisi ile etkinlikte yer alacağı belirtildi.

Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli
Gıda mühendislerinden 'denetimler sıklaştırılsın' talebiGıda mühendislerinden 'denetimler sıklaştırılsın' talebi
Kayıp yaşlı kadın evinin yakınındaki bir kulübede sağ bulunduKayıp yaşlı kadın evinin yakınındaki bir kulübede sağ bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Pentagon'dan Türkiye'ye silah satışıyla ilgili flaş karar

Pentagon'dan Türkiye'ye silah satışıyla ilgili flaş karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'ndeki AFAD binasında yangın

İstanbul Valiliği'nde yangın

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Son dakika Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüşecek

Çavuşoğlu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüşecek

Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi! Ankara'dan emir bekleniyor

Eller tetikte! Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 24 kişi tutuklandı

Sosyal medyada kara propagandaya 24 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.