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Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 00:33 | Son Güncelleme

Ankara’nın Mamak ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Olay, Mamak ilçesindeki İnegöl Caddesi’nde meydana geldi.

Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Mamak ilçesindeki İnegöl Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere, S.Ş. alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan O.D.’nin evine gitti. İkilinin tartışmasının büyümesi sonucu çıkan kavgada S.Ş., O.D.’yi pompalı tüfekle vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı O.D. hastaneye kaldırdı.
Polis, olayın ardından kayıplara karışan S.Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı

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