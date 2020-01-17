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  4. Ankara'da sis ve buzlanma

Ankara'da sis ve buzlanma

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 07:56 | Son Güncelleme

ANKARA'da, gece saatlerinden itibaren etkili olan sis ve nem, soğuk havanın etkisiyle yollarda buzlanmaya neden oldu.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, gece saatlerinden itibaren etkili olan sis ve nem, soğuk havanın etkisiyle yollarda buzlanmaya neden oldu. Buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Başkent'te gece saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Havadaki su buharı, soğuk havanın da etkisiyle buz kristallerinin yağmasına neden oldu. Görüş mesafesinin 10 metrenin altına kadar düştüğü şehirde, termometreler de eksi 5 dereceyi gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı.
OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ TAKSİLERE ÇARPTI
Şehir genelinde etkili olan buzlanma, trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Çankaya ilçesi Talatpaşa Bulvarı'nda sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında, Müslüm Kelleci yönetimindeki 06 HJ 807 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, park halindeki 2 ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşısına geçen otomobilin sürücüsü Kelleci, otomobildeki Elif A. ve taksi sürücüleri Harun Y. ile İsmail Eren K. yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince çevre hastanelere kaldırıldı.

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