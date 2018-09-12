Ankara'da terör örgütü operasyonu

Ankara'da terör örgütü TKP/Kıvılcım ile irtibatları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Biri Avusturya vatandaşı 4 kişi gözaltına alındı.
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü TKP/Kıvılcım ile irtibatları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden 4'ünü gözaltına aldı.
Aralarında bir Avusturya vatandaşının da bulunduğu şüpheliler, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçen dijital materyal ve örgütsel dokümanların incelenmesine devam edildiği belirtildi.
Savcılık kaynakları, şüphelilerin çocuk ve gençlere yönelik "yaz okulu" adı altındaki eğitim merkezi faaliyetlerinin de soruşturma kapsamında olduğunu bildirdi.
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