HABER

Ankara'da trafik kazası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 08:51 | Son Güncelleme

Ankara'da gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA) Ankara'da gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yenimahalle İlçesi Şaşmaz Kavşağı İstanbul Yolu mevkiinde gerçekleşen kazada 5 kişi yaralandı. İddiaya göre 06 GD 8996 plakalı araç aşırı hızla Şaşmaz Alt Geçidi'ne girdi. Burada kontrolünü kaybeden sürücü takla attı. Daha sonra da üç aracın takla atan araca çarpması nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ikisi kadın 5 kişi 0 yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi. Geçici olarak trafiğe kapatılan İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşağı polis ekiplerinin çalışmaları ve araçların yoldan kaldırılması sonucu tekrar trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Bursa'da alkollü olan kişi, pompalıyla ateş açtıBursa'da alkollü olan kişi, pompalıyla ateş açtı
Kartal'da denize giren kişi kaybolduKartal'da denize giren kişi kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

CHP'den Binali Yıldırım'a istifa çağrısı

CHP'den Binali Yıldırım'a istifa çağrısı

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te cami tuvaletinde kan donduran olay! Hemen polisi aradı...

Gaziantep'te cami tuvaletinde kan donduran olay! Hemen polisi aradı...

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Eski eşini bıçakladı! Cezaevine gülerek gitti

Eski eşini bıçakladı! Cezaevine gülerek gitti

Dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

Polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil viyadükten düştü

Polis kontrolünden kaçan otomobil viyadükten düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.