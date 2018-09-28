Ankara'daki FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ziraat Bankası çalışanı 14 kişiden 13'ünün serbest bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınarak ifadelerine başvurulan 14 banka çalışanından 13'ünün, "tutuklama koşulları oluşmadığından" serbest bırakılmalarına karar verildiği duyuruldu.

