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Ankara’daki otobüs kazasında ölen Gürcü Baştürk toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 16:59 | Son Güncelleme

Ankara’da özel halk otobüsünün yol kenarında durağa çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Gürcü Baştürk (80), memleketi Yozgat’ta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.Ankara Adli Tıp Kurumundan alınarak Yozgat’a getirilen Gürcü Baştürk için ikindi namazını müteakip Çapanoğlu Büyük Camisinde cenaze namazı kılındı.

Ankara’daki otobüs kazasında ölen Gürcü Baştürk toprağa verildi

Ankara’da özel halk otobüsünün yol kenarında durağa çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Gürcü Baştürk (80), memleketi Yozgat’ta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Ankara Adli Tıp Kurumundan alınarak Yozgat’a getirilen Gürcü Baştürk için ikindi namazını müteakip Çapanoğlu Büyük Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Baştürk’ün yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazın ardından Baştürk, gözyaşları arasında Taşaocağı mezarlığına defnedildi.

Ankara’daki otobüs kazasında ölen Gürcü Baştürk toprağa verildi

Ankara’daki otobüs kazasında ölen Gürcü Baştürk toprağa verildi

Ankara’daki otobüs kazasında ölen Gürcü Baştürk toprağa verildi

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