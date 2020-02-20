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Ankaralılar başıboş köpeklerle mücadele ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 08:16 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan mahalleli, çareyi ultrasonik köpek kovucu cihazları edinmekte buldu. Son 2 ayda 25 kez köpek saldırısının yaşandığı mahallenin sakinleri, yalnız başlarına sokağa çıkamadıklarını belirterek, köpeklerin barınağa taşınmasını istediklerini söyledi.

Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde yaşayanlar, son aylarda artan köpek saldırılarından endişeli. Hayvanseverler tarafından beslenen başıboş sokak köpekleri, son 2 ayda 25 kişiye saldırdı. Grup halinde gezen köpeklerin, özellikle havanın kararması ile akşam ve gece saatlerinde saldırganlaştığına dikkat çekildi. Mahalleden pek çok kişi, köpek ısırması sonucu veya köpeklerden kaçarken düşerek yaralandı. Mağdurlar, durumu belediye ile kaymakamlığa bildirdi. Ancak mağdurlara, barınak yetersizliğinden dolayı hayvanların kısırlaştırıldıktan sonra tekrar doğaya bırakıldığı söylendi. Köpek saldırılarına maruz kalmaya devam eden mahalleli de çareyi ultrasonik köpek kovucu cihazları edinmekte buldu. Mahalleli, yalnız başlarına sokağa çıkamadıklarını ve köpeklerin bir an önce barınağa toplanması gerektiğini söyledi. Köpeklere zarar vermeyi istemediklerini de belirten mahalleli, korunmak için başka çarelerinin bulunmadığını aktardı.

'HAYVANLARA DÜŞMAN DEĞİLİZ, ANCAK ÖNLEM ALINMALI'

Mahalle muhtarı Ali Tatlı, 2 gün önce köpek saldırısından kaçarken düşerek ayağını incittiğini söyledi. Tatlı, "Ben gereken mercilere bildirdim, çözüm olmadı. Çankaya Belediyesi'ni de aradım. Onlar, 'Yeteri kadar barınağımız yok. Kısırlaştırıp doğaya bırakıyoruz' dedi. Kaymakamlığa da başvurdum. Büyükşehir Belediyesi'ne de soruyoruz. Onlar da 'Yeni barınak yapıyoruz, henüz bitmedi' diyor. Hayvanlara düşman değiliz ancak bunun önleminin alınması lazım. Mahallede bu şekilde mağdur olan en az 25-30 kişi var. Geçenlerde de gene bir kadına saldırdılar" diye konuştu.

'BARINAKLARA TOPLANMALI'

Bir ay önce kendisinin, daha sonra da kızının köpeklerin saldırına maruz kaldığını kaydeden Nurşen Bilgin (52), mahalledeki çoğu kişinin köpek kovucu edindiğini belirtti. Bilgin, hayvanlara zarar verilmesine karşı olduğunu bildirerek, "Hepimiz bu aletten kullanıyoruz. Bu alet bir titreşim yayıyor ve onları kaçırıyormuş. Hayvana zarar vermiyor. Biz ona da karşıyız. Biz onlara zarar verilmesini asla istemiyoruz ama barınaklarda toplanmalı diye düşünüyoruz" dedi.

Oğlu işten dönerken bir grup köpeğin saldırması sonucu ısırılarak yaralandığını belirten Nuray Aydın (52) ise köpeklerin sitelerin içlerine kadar girdiğini söyledi.

ESNAFIN İŞİNİ DE ETKİLİYOR

Mahalledeki bir restoranda çalışan Ersin Çelik, her gece işe gidip gelirken köpekler tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Çelik, restorana gelen müşterilerin köpeklerin saldırılarından dolayı korktuklarını belirterek, "Buradan gelip geçen insanlara biz yardımcı oluyoruz. Akşam ve sabah saatlerinde sürü halinde köpekler oluyor. Bizim müşterilerimiz gelirken ve giderken tedirgin oluyorlar. Biz yardımcı oluyoruz onlara, eşlik ediyoruz. Buradaki esnaf belediyeyi aradı ama çare olmadı, gelen giden olmadı" diye konuştu.

'İLÇE BELEDİYELERİ KISIRLAŞTIRMAKLA YÜKÜMLÜ'

Konuya ilişkin Çankaya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçe belediyelerinin kanunen köpekleri kısırlaştırarak alındıkları yere bırakmakla yükümlü olduğu belirtildi. Köpeklerin barınaklara yerleştirilmesi konusunda sadece büyükşehir belediyelerinin yetkili merci olduğu kaydedildi.

(DHA)

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Ankara sokak köpeği Çankaya

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