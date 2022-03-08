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Ankaray çalışmıyor mu? Kapalı mı? Ankaray neden çalışmıyor? 8 Mart 2022 Salı

08.03.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaray çalışmıyor mu? sorusunun yanıtı bugün sabah saatlerinde Ankara'da yola koyulan vatandaşların sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar sonrası merak konusu oldu. Bu kapsamda Ankaray çalışmıyor mu? Kapalı mı? Ankaray neden çalışmıyor? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 8 Mart 2022 Salı günü Ankara'da yaşanan olaya ilişkin detaylar...

Ankaray çalışmıyor mu? Kapalı mı? Ankaray neden çalışmıyor? 8 Mart 2022 Salı

Ankaray çalışmıyor mu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Birçok Ankaralı sabah saatlerinde Ankaray metroyu kullanamadı. Twitter'da yapılan paylaşımlarının ardından Ankaray çalışmıyor mu? Kapalı mı? Ankaray neden çalışmıyor? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 8 Mart 2022 Salı günü Ankara'da yaşanan olaya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Ankaray çalışmıyor mu? 8 Mart 2022 Salı

ANKARAY ÇALIŞMIYOR MU? 8 MART 2022 SALI

Ankara'da toplu ulaşımda Ankaray’a binmeyi tercih edenler sabah saatlerinde ulaşımın durduğu yönünde paylaşımlarda bulundu.

Ankara'da hizmet veren 8,527 kilometre uzunluğundaki hafif raylı metro sisteminde teknik bir arıza meydana geldiği kaydedildi. Ankaray'daki sorun nedeniyle ulaşımın durduğu ifade edildi.

Ankaray çalışmıyor mu? 8 Mart 2022 Salı

ANKARAY NEDEN ÇALIŞMIYOR? 8 MART 2022 SALI

İşe ve okula gitmek isteyen yüzlerce vatandaş metrolarda beklerken teknik sorunun ne zaman çözüleceği ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Alınan bilgilere göre 08.10 sularından itibaren Ankaray ulaşım hattı hizmet veremiyor.

ANKARAY NEDİR?

Ankaray, Ankara'daki toplu taşıma koduyla A1, Başkent Ankara'da hizmet veren 8,527 kilometre (5,298 mi) uzunluğundaki hafif raylı metro sistemidir.

Ankaray, 30 Ağustos 1996'da hizmete girdi. Ankaray; İstanbul'daki M1 metro hattından sonra ülkemizin en eski 2. metro hattı olarak bilinmektedir.

11 istasyondan oluşan hat, Yenimahalle ilçesinin güneydoğusundaki Ankara Şehirlerarası Terminali (AŞTİ)'nin içinde yer alan AŞTİ istasyonundan başlayıp, Çankaya ilçesinin kuzey doğusundaki Dikimevi istasyonunda son bulur. Özellikleri itibarıyla metro hattı olan Ankaray'ı, Ankara Büyükşehir Belediyesi hafif raylı sistem olarak sınıflandırmaktadır. Ankaray kelimesi Ankara ile ray kelimelerinin birleştirilmiş halinden oluşmaktadır.

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Ankara
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