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  4. Anksiyeti nöbeti anında neler yapılmalı?

Anksiyeti nöbeti anında neler yapılmalı?

Uzm. Dr. Burak Toprak Uzm. Dr. Burak Toprak
RUH SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Anksiyete, tehlikeye verilen normal bir tepkidir ve vücut bir tehlike algıladığında kaç ya da savaş tepkisi vermektedir. Bu tepki ekstrem durumlarda değil iş görüşmesi, ilk buluşma ya da sınav gibi gündelik aktivitelerde kendini gösterir.

Anksiyeti nöbeti anında neler yapılmalı?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, anksiyete nöbeti anında neler yapılması gerektiğini tüm ayrıntılarıyla bizler için anlattı. Anksiyete genelin zararlı bir şey değildir, vücudun tetikte olmasını ve odaklanmasını sağlar. Ancak endişelerin korkulara yol açtığı, günlük hayatı etkilediği durumlarda ise anksiyete bozukluğu ortaya çıkar.

Anksiyete bozukluğu tek bir rahatsızlık değil birbiri ile ilişkili birçok bozukluk ile meydana gelir. Bu nedenle semptomları da kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bazı kişilerde anksiyete nöbeti hiçbir uyarı vermeden aniden ortaya çıkmaktadır. Bazı kişilerde ise panik ile beraber bir süreç olarak görülür.

ANKSİYETE BOZUKLUĞUNUN SEMPTOMLARI

Anksiyete nöbetlerinde aşırı korku ve kaygının yanı sıra sıkça görülen bazı duygu durum değişiklikleri de ortaya çıkmaktadır. Sürekli bir tehlike aramak, en kötüsünü düşünmek, konsantrasyon güçlüğü yaşamak, gergin ve boşlukta hissetmek gibi duygusal değişiklikler en sık rastlananlarıdır.

Anksiyete nöbetinin sadece duygusal değil fiziksel etkileri de bulunur. Kalp ritminde artış, terleme, baş ağrısı, karın ağrısı, baş dönmesi, sürekli olarak tuvalete çıkma isteği, nefes kesilmesi, kasların gerilmesi, titreme ya da uykusuzluk çok görülen fiziksel belirtiler arasında yer alır.

Nöbete verilen bu fiziksel tepkiler diğer hastalıklar ile kolay karıştırılabilir olduğu için anksiyete bozukluğunda teşhis koymayı zorlaştırabilir.

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NÖBET ESNASINDA NE YAPMALI?

Anksiyete nöbeti esnasında rahatlamak için en önemli nokta o esnada neler olduğunu bilmekten geçmektedir. Panik atak ya da anksiyete atağı korkutucu olabilir ancak bu esnada kontrolün sağlanması nöbetin atlatılmasında yardımcı olur. Nöbet semptomları ortaya çıktığında rahatlamak için yavaş ve derin nefes almak en sık tercih edilen yöntemdir.

Nefes alırken ve verirken 4 kadar saymak nefesin düzenlenmesi sağlar. Bunun yanı sıra kasları gevşetmek, düşünceler, duygular üzerine yargılamadan ve tepki vermeden düşünmek de tavsiye edilenler arasındadır.

Ayrıca nöbet süresince pozitif düşüncelere bağlı kalmak, strese neden olan durumları yönetmek, nöbete neden olan tetikleyicileri belirlemek, alkol ve kafein tüketimini sınırlamak ve kısa süreli egzersiz yapmak da nöbeti kontrol alma adına faydalıdır.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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