Anne adayları için 15 yaz tüyosu

Hemen endişe etmeyin ama kendinizi de korumayı bilin. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, anne adaylarının yaz mevsimini güvenli ve keyifli geçirmesini sağlayacak 15 ipucunu yazdı:
1) Öncelikle tuz alımını azaltın. Ancak tümüyle tuzu kesmeyin çünkü tuz hayati bir mineral olan iyot da içerir. Bu da bebeğiniz için çok önemlidir.
2) Ayaklarınızı mümkün olduğu kadar yüksekte tutun.
3) Doğru ayakkabı çok önemlidir. Rahat gözüken terliklerden çok ortopedik olan sandaletleri tercih edin.
4) Elleriniz ilk şişmeye başlayan yerlerdir. Bunu farkeder farketmez yüzüklerinize veda edin.
5) Uzun ve sıcak yaz günlerinde serin sulara bırakın kendinizi. Yüzerek hem ağrılarınızdan hem de sıcaktan kurtulun.
6) En önemli ve unutulmaması gereken kural; yeterli sıvı almaktır. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Günde ortalama sekiz bardak su içmelisiniz. Yazın, hele dışarda kalacaksanız bir bu kadar daha ilave etmeniz gerekir.
7) Nemli bezlerle boyun ve kollarınızı ferahlatın.
8) Dışarda zaman geçirmek zorundaysanız serin AVM’lerde biraz dolaşıp zaman geçirebilirsiniz.
9) Terletmeyen, hafif giysiler tercih edin. Yaz başında dolabınızı yaza uygun hale getirin. Nefes alabilen pamuklu kumaşları tercih edin.
10) Özellikle öğleden önce işlerinizi halledip evinize dönün. Yani güne erken başlayın.
11) Yanınızda mutlaka su taşıyın. Hatta spreyli bir şişeye soğuk su ve hoş kokulu bir yağ ilave edin, sıcakladığınızda sıkın.
12) Mutlaka güneş kremi tarzı ürünler kullanın. Belli aralarla bu ürünü sürün. Güneş cildinizin düşmanıdır.
13) Güneş ışınları gözlerinize zarar verebilir, bundan korunmanın yolu da kaliteli bir gözlüktür.
14) Şapka kullanın ve deniz kıyısındayken mutlaka şemsiye ile korunun.
15) Unutmayın ki, aşırı sıcak günlerde sizin için en güzel ve güvenli yer evinizdir. Buna üzülmeyin ve bu günlerin tadını çıkarın.
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