Anne adayları için 15 yaz tüyosu

Hemen endişe etmeyin ama kendinizi de korumayı bilin. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, anne adaylarının yaz mevsimini güvenli ve keyifli geçirmesini sağlayacak 15 ipucunu yazdı:

1) Öncelikle tuz alımını azaltın. Ancak tümüyle tuzu kesmeyin çünkü tuz hayati bir mineral olan iyot da içerir. Bu da bebeğiniz için çok önemlidir.

2) Ayaklarınızı mümkün olduğu kadar yüksekte tutun.

3) Doğru ayakkabı çok önemlidir. Rahat gözüken terliklerden çok ortopedik olan sandaletleri tercih edin.

4) Elleriniz ilk şişmeye başlayan yerlerdir. Bunu farkeder farketmez yüzüklerinize veda edin.

5) Uzun ve sıcak yaz günlerinde serin sulara bırakın kendinizi. Yüzerek hem ağrılarınızdan hem de sıcaktan kurtulun.

6) En önemli ve unutulmaması gereken kural; yeterli sıvı almaktır. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Günde ortalama sekiz bardak su içmelisiniz. Yazın, hele dışarda kalacaksanız bir bu kadar daha ilave etmeniz gerekir.

7) Nemli bezlerle boyun ve kollarınızı ferahlatın.

8) Dışarda zaman geçirmek zorundaysanız serin AVM’lerde biraz dolaşıp zaman geçirebilirsiniz.