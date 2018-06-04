KADIN

Anne adayları için 15 yaz tüyosu

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
GEBELİK HABERLERİ  | 04.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

Pırıl pırıl parlayan güneş ve masmavi bulutsuz bir gökyüzüyle yılın en gözde mevsimi geldi. Büyük küçük hepimiz yazı dört gözle bekledik, denizin ve güneşin hayalini kurduk. Ancak eğer hamileyseniz durum o kadar iç açıcı olmayabilir. İçinizde gitgide ağırlaşan küçük canlıyı taşımak ve onu koruma içgüdüsü, bu mevsimi çekilmez hale getirebilir.

Anne adayları için 15 yaz tüyosu

Hemen endişe etmeyin ama kendinizi de korumayı bilin. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, anne adaylarının yaz mevsimini güvenli ve keyifli geçirmesini sağlayacak 15 ipucunu yazdı:

1) Öncelikle tuz alımını azaltın. Ancak tümüyle tuzu kesmeyin çünkü tuz hayati bir mineral olan iyot da içerir. Bu da bebeğiniz için çok önemlidir.

2) Ayaklarınızı mümkün olduğu kadar yüksekte tutun.

3) Doğru ayakkabı çok önemlidir. Rahat gözüken terliklerden çok ortopedik olan sandaletleri tercih edin.

4) Elleriniz ilk şişmeye başlayan yerlerdir. Bunu farkeder farketmez yüzüklerinize veda edin.

5) Uzun ve sıcak yaz günlerinde serin sulara bırakın kendinizi. Yüzerek hem ağrılarınızdan hem de sıcaktan kurtulun.

6) En önemli ve unutulmaması gereken kural; yeterli sıvı almaktır. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Günde ortalama sekiz bardak su içmelisiniz. Yazın, hele dışarda kalacaksanız bir bu kadar daha ilave etmeniz gerekir.

7) Nemli bezlerle boyun ve kollarınızı ferahlatın.

1

8) Dışarda zaman geçirmek zorundaysanız serin AVM’lerde biraz dolaşıp zaman geçirebilirsiniz.

9) Terletmeyen, hafif giysiler tercih edin. Yaz başında dolabınızı yaza uygun hale getirin. Nefes alabilen pamuklu kumaşları tercih edin.

10) Özellikle öğleden önce işlerinizi halledip evinize dönün. Yani güne erken başlayın.

11) Yanınızda mutlaka su taşıyın. Hatta spreyli bir şişeye soğuk su ve hoş kokulu bir yağ ilave edin, sıcakladığınızda sıkın.

12) Mutlaka güneş kremi tarzı ürünler kullanın. Belli aralarla bu ürünü sürün. Güneş cildinizin düşmanıdır.

13) Güneş ışınları gözlerinize zarar verebilir, bundan korunmanın yolu da kaliteli bir gözlüktür.

2

14) Şapka kullanın ve deniz kıyısındayken mutlaka şemsiye ile korunun.

15) Unutmayın ki, aşırı sıcak günlerde sizin için en güzel ve güvenli yer evinizdir. Buna üzülmeyin ve bu günlerin tadını çıkarın.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne adayları hamilelik

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Kim Kardashian'a kötü haber

Kim Kardashian'a kötü haber

Sigaranın kalbinize neler yaptığını izleyin

Sigaranın kalbinize neler yaptığını izleyin

Düğünlerde çekilen komik ve ilginç fotoğraflar

Düğünlerde çekilen komik ve ilginç fotoğraflar

Altın baharat zerdeçal hangi hastalıkları tedavi ediyor?

Altın baharat zerdeçal hangi hastalıkları tedavi ediyor?

İlginizi Çekebilir

Gebeliğin komik gerçekleri

Gebeliğin komik gerçekleri

Çocuk sahibi olmak isteyenler bu hormona dikkat!

Çocuk sahibi olmak isteyenler bu hormona dikkat!

Yumurtlama Takibi ile Hamile Kalın

Yumurtlama Takibi ile Hamile Kalın

Hafta hafta gebelik sürecinde bebeğin gelişimi

Hafta hafta gebelik sürecinde bebeğin gelişimi

Bebeğin cinsiyetini anlamak için 16 anneanne yöntemi

Bebeğin cinsiyetini anlamak için 16 anneanne yöntemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hamilelikte yaşanan ağrılar ve hafifletme yolları

Hamilelikte yaşanan ağrılar ve hafifletme yolları

Gebelikte yaz mevsimi, Hamilelikle yaz ayları nasıl geçer?

Gebelikte yaz mevsimi, Hamilelikle yaz ayları nasıl geçer?

Hamilelikte ihmal edilen dişler, düşüğe yol açıyor!

Hamilelikte ihmal edilen dişler, düşüğe yol açıyor!

Hamilelikte doğru bilinen 8 yanlış

Hamilelikte doğru bilinen 8 yanlış

Dış gebelikte erken teşhis hayat kurtarır!

Dış gebelikte erken teşhis hayat kurtarır!

Hamileyken emzirmek sakıncalı mı?

Hamileyken emzirmek sakıncalı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.