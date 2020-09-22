Anne adayları için hayati önem taşıyor! Bu hatadan kaçının

Gebelik dönemi ve sonrası beslenme hem anne adayı hem de dünyaya gelecek bebeği için hayati önem taşıyor. Anne adayının hamilelik döneminde tükettiği kafein oranına da dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Latif Celal Küpelioğlu önemli uyarılarda bulundu.

'BEBEKTE GELİŞME GERİLİĞİ GÖRÜLÜYOR'

Günlük kafein tüketiminin 2 fincan ile sınırlı olması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Latif Celal Küpelioğlu, “Ortalama olarak günlük 200 miligramlık kafeinin bebeğe herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı biliniyor. Yapılan çalışmalar neticesinde bunun üzerine çıkıldığı takdirde doğacak bebekte birtakım sorunların olabileceğine dair bulgular mevcut. Çoğunlukla bebekte gelişme geriliği görülüyor. Bunu herkes yanlış anlıyor ve zeka geriliği gibi görüyor. Ancak burada bebeğin büyümesinde bir gerilikten bahsediliyor. Örneğin; 36'ncı haftada olması gereken kilonun altında kalması gibi. Bu en önemli etkilerinden birisidir. 200 miligramla kastettiğimiz günde ortalama iki fincan orta sertlikte kahve tüketimi” dedi.