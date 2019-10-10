"Anne Baba Okulu” seminerleri başladı

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen “Anne Baba Okulu” seminerleri KAGEM Konferans Salonu’nda başladı.

Her hafta farklı konu ve uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilecek olan seminer dizisi, “Kur’an ve Sünnete Göre Ebeveynlik Anlayışı" konu başlığı ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Dr. Burhan İşliyen’in katılımı ile başladı. Boşanma oranlarının evlilik oranlarını geçtiği ve kamuoyunda aile kurumuna dair bir takım vahşet görüntülerinin sıradanlaştığı bir ortamda TDV KAGEM’in aileye yönelik yapmış olduğu çalışmaların önemli olduğunu belirten İşliyen, İslam dininin kurallarının hayatın her alanını etkilediğini söyledi. İşliyen, insanların evlenirken Allah’ın rızasını hedef gözetmesi gerektiğine işaret ederek, ”Hayatın gayesi iyi bir insan ve daha iyi bir kul olmaktan geçer. Eğer bu hedef ıskalanırsa dünyaya gelme amacımızı da ıskalamış oluruz. Evlilik, kişinin manevi ve dini hayatını korumaya yönelik Rabbimizin emrettiği tedbirlerden birisidir. Cenab-ı Hakk, Müslüman topluma bekar olanları evlendirmeyi emreder. Müslüman toplum ve anne-babalar evliliği olabildiğince kolaylaştıracak tedbirleri almakla sorumludurlar. Onun için pahalı çeyizler, ağır şartlar koyup da evliliği zorlaştırmak bir Müslüman’a yakışmaz. Evliliği bir İslami temel üzerine kuracağız. Dünyevileşme mantığıyla çıkılan evlilik yolculuğunun İslami anlamda istenen hedefe ulaşması çok mümkün ve kolay gözükmüyor" diye konuştu.