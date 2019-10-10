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"Anne Baba Okulu” seminerleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen “Anne Baba Okulu” seminerleri KAGEM Konferans Salonu’nda başladı.Her hafta farklı konu ve uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilecek olan seminer dizisi, “Kur’an ve Sünnete Göre Ebeveynlik Anlayışı" konu başlığı ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen “Anne Baba Okulu” seminerleri KAGEM Konferans Salonu’nda başladı.
Her hafta farklı konu ve uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilecek olan seminer dizisi, “Kur’an ve Sünnete Göre Ebeveynlik Anlayışı" konu başlığı ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Dr. Burhan İşliyen’in katılımı ile başladı. Boşanma oranlarının evlilik oranlarını geçtiği ve kamuoyunda aile kurumuna dair bir takım vahşet görüntülerinin sıradanlaştığı bir ortamda TDV KAGEM’in aileye yönelik yapmış olduğu çalışmaların önemli olduğunu belirten İşliyen, İslam dininin kurallarının hayatın her alanını etkilediğini söyledi. İşliyen, insanların evlenirken Allah’ın rızasını hedef gözetmesi gerektiğine işaret ederek, ”Hayatın gayesi iyi bir insan ve daha iyi bir kul olmaktan geçer. Eğer bu hedef ıskalanırsa dünyaya gelme amacımızı da ıskalamış oluruz. Evlilik, kişinin manevi ve dini hayatını korumaya yönelik Rabbimizin emrettiği tedbirlerden birisidir. Cenab-ı Hakk, Müslüman topluma bekar olanları evlendirmeyi emreder. Müslüman toplum ve anne-babalar evliliği olabildiğince kolaylaştıracak tedbirleri almakla sorumludurlar. Onun için pahalı çeyizler, ağır şartlar koyup da evliliği zorlaştırmak bir Müslüman’a yakışmaz. Evliliği bir İslami temel üzerine kuracağız. Dünyevileşme mantığıyla çıkılan evlilik yolculuğunun İslami anlamda istenen hedefe ulaşması çok mümkün ve kolay gözükmüyor" diye konuştu.

"Teşekkür dilini geliştirmek lazım"
Kur’an-ı Kerim’e göre evliliğin sevgi ve şefkat üzerine kurulması gerektiğinin altını çizen İşliyen, "Sevgiyi çoğaltacak, merhameti yerleştirecek bir dil kullanmak lazım. Sevdiğini karşıdaki insana söyleme konusunda cömert davranmak ve teşekkür dilini geliştirmeyi ihmal etmemek gerekir” dedi.

“Ebeveyn ve evlat ilişkisini konuşmadan önce iyi bir anne-baba olmayı konuşmak lazım"
İşleyen, “Evliliğin üzerine konulması gereken iki temel esas sevgi ve merhamettir. Bu sebeple çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel şey iyi bir aile ve ebeveyn olmaktır. Güzel olmak ve güzel davranmak lazım, çünkü çocuklar kopya ederler, bakarlar. Ebeveyn ve evlat ilişkisini konuşmadan önce iyi bir anne-baba olmayı konuşmak lazım" diyerek anne-babalara tavsiyelerde bulundu.
Programda aileye yönelik yapmış oldukları eğitimlere bu yıl bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden TDV KAGEM Müdürü Nurcan Yavuzyiğit ise, proje ile anne-babaların ebeveynlik anlayışlarının temellerini yeniden keşfedebilmesi; mutlu, başarılı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmenin prensiplerini öğrenebilmesinin yanında çocuklarıyla kurdukları ilişkilerin daha nitelikli hale gelebilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

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