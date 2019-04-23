Anne babalar, çocukları için sahne aldı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte veliler, çocukları için hazırladıkları gösteriyi sundu.

Nene Hatun Anaokulu öğrencilerinin velileri, çocuklarına 23 Nisan dolayısıyla sürpriz yapmaya karar verdi.

Okul yöneticileriyle bir araya gelen veliler, çocukları için bir gösteri düzenlemek istediklerini iletti. Günlerce prova yapan veliler, okulda düzenlenen etkinlikte çocuklarının karşısına çıkarak gösterilerini sundu.

Aynı kıyafetleri giyen anne ve babalar, sahnede dans etti, şiir okudu ve şarkılar söyledi.

Çocuklar ise koltuklarda ebeveynlerini izledi.

