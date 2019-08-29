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Anne-babalar okula hazır mısınız?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 29.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. İlkokula başlayacak minikler için oryantasyon süreci, 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Miniklerin okul heyecanı kadar çocukları ilk kez okula gidecek anne-babaların okula hazırlığı da önem taşıyor. Okulun ilk günü ebeveynlerin duygularını kontrol etmesinin önemli olduğunu belirten uzmanlar, bu durumun çocuğun sakinleşmesine imkan sağlayacağına dikkat çekiyor.

Anne-babalar okula hazır mısınız?

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Gökçe Vogt, okula ilk kez başlayacak çocukların ebeveynlerine tavsiyelerde bulundu.

Uzman Klinik Psikolog Gökçe Vogt, okulların açılmasının yalnızca çocuklar için değil, çocukları okula ilk defa başlayacak ebeveynler için de birçok duygunun bir arada yaşandığı büyük bir gün olduğunu belirtti. Vogt, büyük güne hazırlık için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Çocuğunuza okul ortamını tanıtın: Çocuğunuzun okula hazırlanması için okul ihtiyaçlarını birlikte alın, onun seçmesine izin verin.Okul açılmadan önce bir kaç kere okulu ziyaret etmek, öğretmenleri ile tanışmasına imkân sunmak ve okulda yapacağı aktivelerle ilgili çocuğunuzu bilgilendirmek çocuğun aklındaki belirsizliklerin ortadan kalmasına ve okula alışma sürecinin hızlanmasına yol açacaktır.
Yeme ve uyku düzeninizi değiştirin: Çocuğunuzun okul düzeninde sorun yaşamaması adına uyku ve yemek saatlerini okullar başlamadan düzenlemeye başlamanız gerekmektedir.
Okulun ilk günü ile ilgili bilgilendirin: Okulun ilk günü neler yapacağınızı çocuğunuza daha önceden anlatmaya başlayın. Okula nasıl gideceğinizi, okulda neler yapacağını ve okuldan onu ne zaman alacağınızı anlatın. Kendi ilkokul günü anınızı çocuğuna anlatıp onun alışma sürecine yardımcı olabilirsiniz.
Sakin olun ve vedalaşın: Okulun ilk günü sizin nasıl hissettiğiniz ve duygularınızı kontrol etme becerileriniz çocuğunuzun nasıl bir tutum içerisinde olacağını etkileyecektir. Sakin olmanız ve çocuğunuza cesaret veren cümleler söylemeniz onun da sakinleşmesine ve sizden rahat bir şekilde ayrılmasına olanak tanıyacaktır. Okulda öğretmeni ile tekrar tanıştırdıktan hemen sonra, vedalaşmayı kısa tutun. Ne kadar bu süreci uzatırsanız, vedalaşmanız o kadar zorlaşır.

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Eğer endişelenirse; Çocuğun en güven duyduğu ortamdan belirsizliklerle dolu bir ortama gitmesi kaygı vericidir. Onunla kaygısı hakkında konuşun. Kesinlikle kaygısını küçümsemeyin ve eleştirmeyin. Onu anladığınızı belirtip güven vermeniz gerekmektedir. Onu beklediğiniz yeri ona gösterip, onu bekleyeceğinizi söyleyip sakinleşmesine yardımcı olun.

ÇOCUĞUNUZA GÜVEN VERİN

Okulun açıldığı dönemlerde zaman zaman kimi ailelerin çocuklarını okulda yalnız bırakmak istemediğini hatırlatan Gökçe Vogt, “Çocuğunuzun okula uyumunu olumsuz yönde etkilememek adına, sınıfında kalmamalı ya da takipte olmamanız gerekmektedir. Eğer çocuğunuz sakin bir şekilde sizden ayrılıyorsa siz de bırakın. Ancak çocuğunuz çok kaygılanıyorsa ve sizden ayrılmakta güçlük yaşıyorsa, güven vermek adına onu okul dışında beklediğinizi ifade edip, ona güven verebilirsiniz” tavsiyesinde bulundu.

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