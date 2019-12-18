Anne babaların en büyük korkusu! Yabancı cisim yutma ölüme bile götürebiliyor

Çocuk Cerrahi Hekimi Op. Dr. Olgaç Fazlı, çocukluk döneminde karşılaşılan yabancı cisim yutulması vakalarıyla ilgili olarak, “Çocukları yabancı cisimlere bağlı sorunlardan korumanın yolu çocukların hareketlerini kısıtlamak değil, yabancı tehlikeli cisimleri çocuklardan uzaklaştırmaktır” dedi.

Fazlı, “Yabancı cisim yutulması çocukluk çağında sık karşılaşılan bir sorundur. En fazla 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda karşımıza çıkmaktadır. Daha büyük yaş grubundaki çocuklarda rahatsızlıkları nedeniyle ve kaza sonucu yabancı cisimlerin yutulmasına rastlanılabilmektedir. Öykü alınamayan veya tetkiklerde saptanamayan yabancı cisimlerin tanı ve tedavisinde gecikmeler olabilmektedir. Açıklanamayan kusma, iştahsızlık, tükürüğünü yutamama veya öksürük olan çocuklarda göz ardı edilmemelidir. Yutulan maddelerin çoğunluğu, hiçbir soruna neden olmadan sindirim sistemden kendiliğinden atılırken, yüzde 10 ile 20’sinde endoskopik işlem ile çıkarılması gerekmektedir. Olguların ancak yüzde 1’inde sindirim sistemde kanamaya, delinmeye, tıkanıklığa ve barsak fistüllerine neden olduğunda ya da midede 4 haftadan uzun süre kaldığında endoskopik, laparoskopik veya cerrahi olarak çıkarılması gerekmektedir. Metalik keskin nesnelerin veya disk bataryasının çıkarılması daha güvenli olabilir, ancak bağırsaktan geçmeleri halinde dikkatli takip yeterlidir. En sık yutulan cisimler metal para, oyuncak parçaları, saat pilleri, iğne, balık kılçığı ve tavuk kemikleridir” dedi.