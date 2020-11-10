Anne karnındaki bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Cinsiyet kaçıncı haftada anlaşılır?

Yakın zamanda bebek sahibi olacak çiftlerin en çok merak ettiği konuların başında anne karnındaki bebeklerin cinsiyeti gelmektedir. Heyecanla bebeklerini kucaklarına alacağı günü bekleyen anne - babalar, anne karnındaki bebeğin cinsiyetinin hangi aylarda belli olacağını internet üzerinden sıklıkla araştırmakta. Peki, bebeklerin cinsiyeti ne zaman belli olur? Cinsiyet kaçıncı ayda anlaşılır? İşte ebeveynlerin merak ettiği konu hakkında bilgiler.

Bebek Cinsiyeti Ne Zaman Belli Olur?

Erken gebelik dönemlerinde bebek cinsiyet hesaplamaları, bakılan ultrasonografi cihazının gelişmişliğiyle de alakalıdır. Kısmen de olsa 13 -16. gebelik haftasında cinsiyet öğrenilebilir. Bu durum özellikle erkek bebeklerde daha kolaydır. Fakat erken gebelik haftasında genital bölgede kordonun izlenmesinin doğru sonuçlar vermeyeceğini belirten uzmanlar, kız bebeklerin cinsiyet tespitinin bu nedenle daha geç olduğunu belirtiyor.

Gebeliğin ilk 12 haftası içinde bebek cinsiyeti hesaplama pek mümkün değildir. Gebeliğin 12. haftasının bitmesinden sonra vajinal ultrason yöntemiyle tahmini bir cinsiyet belirleme yapılabilir. Bebeğin cinsiyeti, gebeliğin 16. haftasından sonra net olarak belli olabilmektedir. Özellikle de 20. gebelik haftasından sonra anne karnındaki bebeğin cinsiyetinin kesin olarak belirlenmesi mümkündür.