Anne karnındaki bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Cinsiyet kaçıncı haftada anlaşılır?

Yakın zamanda bebek sahibi olacak çiftlerin en çok merak ettiği konuların başında anne karnındaki bebeklerin cinsiyeti gelmektedir. Heyecanla bebeklerini kucaklarına alacağı günü bekleyen anne - babalar, anne karnındaki bebeğin cinsiyetinin hangi aylarda belli olacağını internet üzerinden sıklıkla araştırmakta. Peki, bebeklerin cinsiyeti ne zaman belli olur? Cinsiyet kaçıncı ayda anlaşılır? İşte ebeveynlerin merak ettiği konu hakkında bilgiler.
Erken gebelik dönemlerinde bebek cinsiyet hesaplamaları, bakılan ultrasonografi cihazının gelişmişliğiyle de alakalıdır. Kısmen de olsa 13 -16. gebelik haftasında cinsiyet öğrenilebilir. Bu durum özellikle erkek bebeklerde daha kolaydır. Fakat erken gebelik haftasında genital bölgede kordonun izlenmesinin doğru sonuçlar vermeyeceğini belirten uzmanlar, kız bebeklerin cinsiyet tespitinin bu nedenle daha geç olduğunu belirtiyor.
Gebeliğin ilk 12 haftası içinde bebek cinsiyeti hesaplama pek mümkün değildir. Gebeliğin 12. haftasının bitmesinden sonra vajinal ultrason yöntemiyle tahmini bir cinsiyet belirleme yapılabilir. Bebeğin cinsiyeti, gebeliğin 16. haftasından sonra net olarak belli olabilmektedir. Özellikle de 20. gebelik haftasından sonra anne karnındaki bebeğin cinsiyetinin kesin olarak belirlenmesi mümkündür.
Bebek cinsiyeti tahmini için annenin gebelik döneminde nasıl bir seyir izlediği önemlidir. Bunun en bilinen örneği, erkek bebek doğuracak anne adaylarının rahat bir hamilelik süreci geçirmesidir. Erkek bebeklerde mide bulantısı gibi semptomlar nadiren görülür. Çok fazla mide bulantısı yaşayan annelerin kız bebek doğuracağı çok yaygın bir görüştür. Erkek bebek doğuracak olan anne adaylarının hissettiği en dikkat çekici özelliklerden bir diğeri ise ayak bölgesinin normalden daha çok üşümesidir. Tüm bunlara ek olarak bebeğinizin cinsiyetinin ne olduğunu aşağıdaki durumlara göre de tahmin edebilirsiniz.
Sürekli hamurlu yiyeceklerin tüketilmesi de daha çok kız annelerinin hamilelik döneminde görülen bir belirtidir. Erkek anne adayları için de durum tam tersidir. Hamur işleri aşermeyen, sürekli ekşi ve tuzlu gıdalar aşeren annelerin erkek çocuğu doğuracağı tahmin edilir. Erkek annelerinin favori yiyecekleri erik, ekşi elma ve turşudur.
Özellikle erkek bebeklerin cinsiyetinin erken tanınabildiğini fakat erken gebelik haftasında genital bölgede kordonun izlenmesi yöntemi yanıltıcı olabilir. Kız bebeklerin tespiti bu sebeple daha geç olabilmekte.
Cinsiyetin belirlenmesinin zorunlu olduğu bazı gerekli durumlar da oluşabilmekte. Ailesinde renk körlüğü, hemofili ve kas erimesi gibi X kromozomuna bağlı bebeğe geçen otozomal resesif hastalıkları taşıyan annelerde, bebeğin bu tip hastalıkları taşıyıp taşımadığının öğrenilebilmesi için cinsiyetin belirlenmesi önem taşır. Bu hastalıklarda annenin taşıyıcıyı olması, hastalığın erkek bebeklerde ortaya çıkma olasılığını artırmaktadır.
Anne karnındaki bebek cinsiyet belirlenmesi için tıp dünyasında en sık kullanılan yöntemler vajinal ya da karın üstünden yapılan ultrasondur. Cinsiyet belirlemede kullanılan yöntemlerden %100 doğru sonuç veren yöntem ise amniyon sıvısının incelenmesidir. Bunlara ek olarak kromozom incelemesi yöntemi de kesin sonuç vermektedir.
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