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Anne karnındaki bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Cinsiyet kaçıncı haftada anlaşılır?

Perihan Gövel Perihan Gövel
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hamileliğin ilk aylarından itibaren bebek cinsiyetinin hangi ayda belli olduğu anne ve babalar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Anne karnındaki bebeğin gelişiminin aylara göre tamamlanmasıyla, bebeklerin cinsiyeti öğrenilmektedir. Peki, ultrason ile görüntülenen bebeklerin cinsiyeti ne zaman belli olur?

Anne karnındaki bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Cinsiyet kaçıncı haftada anlaşılır?

İçindekiler

  • Bebek Cinsiyeti Ne Zaman Belli Olur?
  • Bebek Cinsiyet Tahminleri
  • Bebeğin Cinsiyetinin Belirlenmesinin Önemi
  • Bebeğin Cinsiyeti Hangi Yöntemle Belirlenir?

Yakın zamanda bebek sahibi olacak çiftlerin en çok merak ettiği konuların başında anne karnındaki bebeklerin cinsiyeti gelmektedir. Heyecanla bebeklerini kucaklarına alacağı günü bekleyen anne - babalar, anne karnındaki bebeğin cinsiyetinin hangi aylarda belli olacağını internet üzerinden sıklıkla araştırmakta. Peki, bebeklerin cinsiyeti ne zaman belli olur? Cinsiyet kaçıncı ayda anlaşılır? İşte ebeveynlerin merak ettiği konu hakkında bilgiler.

Bebek Cinsiyeti Ne Zaman Belli Olur?

Erken gebelik dönemlerinde bebek cinsiyet hesaplamaları, bakılan ultrasonografi cihazının gelişmişliğiyle de alakalıdır. Kısmen de olsa 13 -16. gebelik haftasında cinsiyet öğrenilebilir. Bu durum özellikle erkek bebeklerde daha kolaydır. Fakat erken gebelik haftasında genital bölgede kordonun izlenmesinin doğru sonuçlar vermeyeceğini belirten uzmanlar, kız bebeklerin cinsiyet tespitinin bu nedenle daha geç olduğunu belirtiyor.

Gebeliğin ilk 12 haftası içinde bebek cinsiyeti hesaplama pek mümkün değildir. Gebeliğin 12. haftasının bitmesinden sonra vajinal ultrason yöntemiyle tahmini bir cinsiyet belirleme yapılabilir. Bebeğin cinsiyeti, gebeliğin 16. haftasından sonra net olarak belli olabilmektedir. Özellikle de 20. gebelik haftasından sonra anne karnındaki bebeğin cinsiyetinin kesin olarak belirlenmesi mümkündür.

Bebek Cinsiyet Tahminleri

Bebek cinsiyeti tahmini için annenin gebelik döneminde nasıl bir seyir izlediği önemlidir. Bunun en bilinen örneği, erkek bebek doğuracak anne adaylarının rahat bir hamilelik süreci geçirmesidir. Erkek bebeklerde mide bulantısı gibi semptomlar nadiren görülür. Çok fazla mide bulantısı yaşayan annelerin kız bebek doğuracağı çok yaygın bir görüştür. Erkek bebek doğuracak olan anne adaylarının hissettiği en dikkat çekici özelliklerden bir diğeri ise ayak bölgesinin normalden daha çok üşümesidir. Tüm bunlara ek olarak bebeğinizin cinsiyetinin ne olduğunu aşağıdaki durumlara göre de tahmin edebilirsiniz.

  • Karın Şekli: Halk arasında anne karnının şekli sivri ise bebeğin erkek olacağı görüşü yaygındır. Karın bölgesinin üst kısmı erkek doğuracak annelerde daha belirgin bir görünümdedir. Bu görüşe göre karın şekli yuvarlaksa bebeğin kız olma ihtimali oldukça yüksektir. Bunlara ek olarak kız bebek annelerinin hamilelik süreci boyunca basen bölgesinden kilo aldıkları ve sivilce problemlerinin sıklıkla yaşadığı da görülür.
  • Psikolojik Etkenler: Anne adaylarının verdiği tepkiler, cinsiyet tahmini açısından yaygın olan bir görüştür. Kız annelerinin dış görünüşünde meydana gelen değişimler, psikolojilerinin etkilenmesine de neden olabilir. Duygusal patlamaları daha sık yaşayan annelerin kız annesi olduğu tahmin edilmektedir. Erkek anneleri ise bu konuda daha rahat bir davranışına sahiplerdir.
  • Aşerme Konusu: Bebek cinsiyetinin tahmin edilmesinde güçlü olan bir diğer belirti de aşerme konusudur. Kız bebek cinsiyetini güçlendiren en önemli dayanaklardan birisi de anne adayının çoğunlukla tatlı gıdalar aşermesidir. Bu dönemlerde kız anneleri sürekli tatlı yemeye ihtiyaç duymaktadır. Özellikle şekeri ve sütü aynı anda içeren gıdalar, kız anne adaylarının favori yiyeceğidir. Süt ürünlerine olan düşkünlük, kız bebeğinin habercisi olarak da bilinmektedir.

Sürekli hamurlu yiyeceklerin tüketilmesi de daha çok kız annelerinin hamilelik döneminde görülen bir belirtidir. Erkek anne adayları için de durum tam tersidir. Hamur işleri aşermeyen, sürekli ekşi ve tuzlu gıdalar aşeren annelerin erkek çocuğu doğuracağı tahmin edilir. Erkek annelerinin favori yiyecekleri erik, ekşi elma ve turşudur.

  • Tuvalet Yöntemi: İdrarınızı bir kaba yapın. Bir çorba kaşığı lavabo açıcıyı idrarınıza karıştırın ve ortaya çıkan renge bakın. Yeşil rengin kız bebeğe, mavinin ise erkeğe işaret ettiği söylenmekte.
  • Kalp Atışı: Muayeneye gittiğinizde dopplerda bebeğinizin kalp atışlarını dinlerken doktorunuza kalp atış hızını sorun. İnanılan bir görüşe göre dakikada 140 üzeri kalp atışı kız çocuğunu, 140 altında kalp atışı ise erkek çocuğunu göstermekte.
  • Yüzük Yöntemi: Alyansınızı ipin ucuna bağlayın. Bel hizanızdan yukarıya tutun. Eğer daire çiziyorsa bebeğinizin cinsiyetinin erkek, ileri geri düz bir hareket yapıyorsa bebeğiniz kız olacağına inanılmaktadır.
  • Maya Takvimi Yöntemi: Bebek cinsiyeti tahmininde farklı bir yöntem de Maya halkı efsanelerinden geliyor. Bu yöntemde hamile kalınan yıl ve yaş etkili. Hamile kalınan yaş ile yılın çift rakam olması, bebeğin kız olduğuna işaret etmekte. Birinin çift diğerinin tek olması ise bebeğin erkek olacağı anlamını taşıyor.

Bebeğin Cinsiyetinin Belirlenmesinin Önemi

Özellikle erkek bebeklerin cinsiyetinin erken tanınabildiğini fakat erken gebelik haftasında genital bölgede kordonun izlenmesi yöntemi yanıltıcı olabilir. Kız bebeklerin tespiti bu sebeple daha geç olabilmekte.
Cinsiyetin belirlenmesinin zorunlu olduğu bazı gerekli durumlar da oluşabilmekte. Ailesinde renk körlüğü, hemofili ve kas erimesi gibi X kromozomuna bağlı bebeğe geçen otozomal resesif hastalıkları taşıyan annelerde, bebeğin bu tip hastalıkları taşıyıp taşımadığının öğrenilebilmesi için cinsiyetin belirlenmesi önem taşır. Bu hastalıklarda annenin taşıyıcıyı olması, hastalığın erkek bebeklerde ortaya çıkma olasılığını artırmaktadır.

Bebeğin Cinsiyeti Hangi Yöntemle Belirlenir?

Anne karnındaki bebek cinsiyet belirlenmesi için tıp dünyasında en sık kullanılan yöntemler vajinal ya da karın üstünden yapılan ultrasondur. Cinsiyet belirlemede kullanılan yöntemlerden %100 doğru sonuç veren yöntem ise amniyon sıvısının incelenmesidir. Bunlara ek olarak kromozom incelemesi yöntemi de kesin sonuç vermektedir.

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