Ocaktaki inatçı yağları hızlıca çıkarıyor! Sirke yerine bunu deneyin

Mutfak temizliğinin en zahmetli işlerinden biri, ocak üzerinde biriken kurumuş ve yapışkan yağ lekelerini çıkarmak. Özellikle yüksek ısıya maruz kalan kalıntılar yüzeye adeta yapışırken, yoğun ovma işlemi de temizlik sürecini uzatabiliyor. Temizlik tutkunlarının paylaştığı pratik bir yöntem, sert lekelerle mücadelede daha az çaba harcanmasını sağlayabiliyor.

OCAKTAKİ İNATÇI YAĞ LEKELERİ İÇİN SODA KRİSTALİ ÖNERİSİ

Sosyal medyada paylaşım yapan Joanne Searle, ocağındaki yoğun yağ birikintilerini nasıl temizleyebileceğini sordu. Süngerle ve ovucu temizlik malzemeleriyle uğraşmasına rağmen yüzeyi tamamen temizleyemediğini belirten Searle, diğer kullanıcılardan öneri istedi.

Paylaşımın altına yorum yapanların büyük bölümü sıcak sabunlu su veya beyaz sirke ve karbonat karışımını önerdi. Ancak bazı kullanıcılar, yağ lekelerini çıkarmada soda kristallerinin daha etkili olduğunu savundu.

Lynne Welsh, ocak yüzeyine soda kristali ve sudan hazırlanan bir macun sürülmesini, ardından beş dakika beklenmesini önerdi. Welsh, bu sürenin ardından yağların sert şekilde ovalamaya gerek kalmadan silinebileceğini belirterek daha önce karbonat ve sirke kullandığını ancak bu yöntemin daha kısa sürede daha iyi sonuç verdiğini söyledi.

Hanna Clancey de soda kristallerinden memnun olduğunu ve şimdiye kadar denediği ürünlerden daha iyi sonuç aldığını ifade etti. Nicky Jackson ise soda kristallerinin suyla karıştırılarak birkaç dakika bekletilmesinin, yağların yumuşamasını ve kolayca temizlenmesini sağladığını aktardı.

BİR KULLANICI HİÇ OVALAMADAN TEMİZLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Mrs Hinch hayranlarının yer aldığı başka bir temizlik grubunda da benzer bir deneyim paylaşıldı. Nicola Davis, Dri-Pak marka sıvı soda kristalleri sayesinde ocak temizliğinin beklediğinden çok daha kolay hale geldiğini söyledi.

Temizlik öncesinde fotoğraf çekmeyi unuttuğunu belirten Davis, ocağın oldukça kötü durumda olduğunu ancak ürünün uygulanmasının ardından yalnızca beş dakika beklediğini anlattı. Daha sonra yüzeyi mikrofiber bezle sildiğini ve herhangi bir ovma işlemine ihtiyaç duymadığını ifade etti.

SODA KRİSTALİ KULLANIRKEN OCAK YÜZEYİNE DİKKAT!

Soda kristalleri, yağ ve kir temizliğinde kullanılan alkali özellikli temizlik maddeleridir. Ancak her ocak yüzeyi aynı temizlik ürünlerine uygun değildir. Özellikle cam, seramik ve indüksiyon ocaklarda üreticinin bakım talimatlarına uyulması önem taşıyor.

Bu yöntemi denemeden önce ürünün ocak yüzeyiyle uyumlu olup olmadığı kontrol edilmeli ve mümkünse görünmeyen küçük bir alanda test yapılmalı. Ürün yüzeyde gereğinden uzun süre bırakılmamalı, temizlik sonrasında kalıntılar iyice silinmeli. Ayrıca soda kristalleri başka temizlik ürünleriyle gelişigüzel karıştırılmamalı; kullanım sırasında ürün etiketindeki güvenlik uyarıları dikkate alınmalı.