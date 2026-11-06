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Lastikli çarşafları böyle katlayınca dolapta iki kat fazla yer açılıyor!

Lastikli çarşafları düzgün bir şekilde katlamak, elastik kenarları nedeniyle çoğu kişi için zahmetli bir işe dönüşebilir. Ancak birkaç basit adımla çarşafları kırıştırmadan katlamak, dolapta daha az yer kaplamalarını sağlamak mümkün. İşte lastikli çarşafları kolayca katlamanın püf noktası...

Lastikli çarşafları böyle katlayınca dolapta iki kat fazla yer açılıyor!
Mynet

Klasik çarşafların aksine lastikli çarşaflar, yatağın köşelerini saracak şekilde tasarlanan esnek kenarlara ve özel dikişlere sahip.

Bu yapı, çarşafın düz bir yüzey haline getirilmesini ve düzgün bir dikdörtgen şeklinde katlanmasını zorlaştırır.

Özellikle köşeler doğru şekilde bir araya getirilmediğinde kumaş belirli bölgelerde toplanıyor. Bu durum çarşafın kırışmasına, katlandığında kabarık ve düzensiz görünmesine neden oluyor. Ayrıca dolapta gereğinden fazla yer kaplamasına yol açıyor.

LASTİKLİ ÇARŞAFLARI KIRIŞTIRMADAN KATLAMANIN PÜF NOKTASI NE?

Lastikli çarşafları kolayca katlamanın sırrı, elastik köşeleri birbirinin içine geçirmekten geçiyor. Bu yöntem sayesinde çarşafın lastikli bölümleri kontrol altına alınıyor ve kumaşa dikdörtgen bir şekil vermek kolaylaşır.

Böylece hem daha düzgün bir katlama elde ediliyor hem de çarşafların dolapta daha az yer kaplaması sağlanıyor.

LASTİKLİ ÇARŞAF NASIL KATLANIR? İŞTE ADIM ADIM YÖNTEMİ

Lastikli çarşafları düzgün bir şekilde katlamak için şu adımları uygulayabilirsiniz:

1. Çarşafı iki köşesinden tutun:
Çarşafın üst kısmındaki iki köşeye ellerinizi yerleştirin. Uzun kenarı vücudunuza doğru gelecek şekilde çarşafı havada tutun.

2. İlk köşeleri üst üste getirin:
Bir elinizdeki köşeyi diğer elinizdeki köşenin içine geçirin. Böylece iki köşe iç içe geçmiş olacak.

3. Dört köşeyi bir araya toplayın:
Diğer iki köşeyi de aynı yöntemle iç içe geçirerek dört köşenin üst üste gelmesini sağlayın. Bu aşamada lastikli kenarların aynı hizada olmasına dikkat edin.

4. Çarşafı düz bir zemine serin:
Köşeleri bir araya getirdikten sonra çarşafı masa, yatak veya başka düz bir yüzeye yerleştirin. Elinizle kumaşı düzelterek oluşan kırışıklıkları giderin.

5. Üçe katlayarak dikdörtgen şekli verin:
Çarşafın kenarlarını ortaya doğru katlayın. Ardından aynı işlemi tekrarlayarak küçük ve düzgün bir dikdörtgen elde edin.

Lastikli çarşafları böyle katlayınca dolapta iki kat fazla yer açılıyor! 1

BU YÖNTEMLE DOLAPTA DAHA FAZLA YER AÇABİLİRSİNİZ

Lastikli köşelerin iç içe geçirilmesi, çarşafın dağınık ve kabarık görünmesini önlüyor. Kumaşın daha düzenli bir şekle girmesini sağlayan bu yöntem, çarşafların üst üste istiflenmesini de kolaylaştırır.

Özellikle nevresim takımlarını, yastık kılıflarını ve çarşafları aynı dolapta saklayanlar için bu pratik yöntem oldukça kullanışlı.

Üstelik doğru katlama sayesinde çarşafları ihtiyaç duyulduğunda bulmak ve dolaptan çıkarmak da kolaylaşıyor.

Küçük bir katlama alışkanlığıyla hem çamaşır dolabınızı daha düzenli hale getirebilir hem de evinizde fazladan depolama alanı kazanabilirsiniz.

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çarşaf temizlik tüyoları
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