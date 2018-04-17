Anne karnındaki bebeğin hafta hafta yolculuğu

İşte bir bebeğin doğuma kadar olan yolculuğu...

Anne karnındaki bebeğin gelişimi

1 / 21 1. trimester dönemi - 1-2. haftalar Uzun bir yolculuk başladı. İlk 4 gün boyunca, bu gelecekteki kişi bir tane tuzdan bile daha küçüktür. Ancak, 5. günden başlayarak, büyümeye başlar ve 6. günde boyutu neredeyse iki katına çıkar. Döllenmeden 5-6 gün sonra bebek adayınız rahim içine yerleşmeye başlar.

2 / 21 3-4. Haftalar Gebeliğin yaklaşık 20. gününde, çok önemli bir olay meydana gelir: beyin dokusundan başlayıp, boylu boyunca omuriliği de içine alacak şekilde aşağı doğru uzanan Nöral tüp adı verilen bir yapı oluşmaya başlar. İlk üç ayın sonunda bebeğinizin boyu yaklaşık 7-10cm uzunluğuna ulaşmış, organları oluşmuştur ve hızla büyüme ve gelişmeye hazırdır. Omurga ve kaslar gelişmeye başlamış, gözler henüz normal pozisyon almamışlardır.

3 / 21 5-6. Haftalar 5. haftada, el ve el bilekleri gelişir. Parmakları ayırt etmek hala çok zor olsa da, eller ve bacaklar eklemlerinden bükülebilmektedir. Bebeğin cinsiyeti oluşamaya başlar, ancak ancak bebeğin bir erkek mi, kız mı olduğunu görmek hala imkansız. Bebeğin yüzü oluşmaya başlar, gözleri daha normal bir boyuta gelir ancak çok uzun bir süre kapalı kalır.

4 / 21 7-8. Haftalar Gebeliğin 7. haftası, bebeğin hareket etmeye başladığı zamandır, ancak bu anne için hala farkedilemez. Ayrıca, el parmakları ve ayak parmakları yetişkinlerinkiyle neredeyse aynıdır. İç organlar kalp, akciğer, bağırsaklar ve appendiks gelişmesini sürdürür. Kapanan beyin omurilik kanalı içerisinde beyin ve omurilik gelişmektedir. Gözler, burun delikleri gözün ağ tabakası olan “retina”nın gelişimi de devam etmektedir. Ancak burnunun ucu daha gelişmemiştir. Beyin üç ana kısmına ayrılır. Kalp kısımları plasma ve kan hücreleri ile dolar. Kan dolaşımı başlamıştır. Şimdilik iki bölümden oluşan kalp dakikada 150-160 defa atmaktadır. Üreme sistemini daha da gelişmiştir böbrekler idrar üretmeye başlar.

5 / 21 9-10. haftalar Bu zamana kadar, bebek oldukça büyüdü. Küçük boyutuna rağmen, beyin iki yarımküreye ayrıldı. Süt dişleri ve tat tomurcukları form kazanmaya başladı. Amniyotik sıvıda yüzmeye başlar ve daha aktif olarak hareket eder, yine de anne için farkedilemez. Bireysel yüz özellikleri gelişir, saçları çıkmaya başlar.

6 / 21 11-12. haftalar Şu anda çocuğun üreme organları oluşmakta ve hata olasılığı hala yüksek olmakla birlikte, cinsiyetini öğrenebilirsiniz. Büyük bir kafası ve küçük bir vücudu var, ama yüzü bir yetişkine benziyor. Kulaklar neredeyse doğru pozisyona geldi ve kaşlar ve kirpikler de ortaya çıkıyor. İskeleti oluşturan kıkırdak yavaş yavaş kemikleşmekte, yeni kan damarları ortaya çıkmakta ve hormon üretimi başlamaktadır. Bu arada 7.7 gram ağırlığındadır.

7 / 21 13–14. Haftalar Çocuğun kafası tüm vücudunun yarısı kadar olmasına rağmen, yüz daha da gelişmiş gözüküyor ve 20 süt dişinin tomurcukları ağızda oluşuyor. Parmağını ağzına götürmeye başlar ancak ememezler. Damarların aktif oluşumu nedeniyle bebeğin cildi kırmızı ve çok incedir ve vücudu hipotermiden koruyan lanugo adı verilen tüylerle kaplıdır.

8 / 21 2. trimester dönemi - 15-16. haftalar 15. haftada bebek daha fazla kilo alır. Yüzü bebek yüzüne benzer. Yüz kasları gelişmiştir. Artık parmak emebiliyor. Yağ ve ter bezleri çalışmaya başlar.

9 / 21 17-18. haftalar İşitsel kanallarını oluşturur, böylece sesleri iyi ayırt etmeye başlar ve annesinin sesini duyabilir, hatta tanıyabilir. Süt dişlerine ek olarak, kalıcı diş tomurcukları ortaya çıkar. Kemikler sertleşmeye başlar. Bu arada, kafatasının kemikleri doğana kadar hareketsiz kalacaktır - doğum kanalından geçerken, tüm süreci kolaylaştırmak için birbirleri üzerine bindirilecektir. Anne bebeğin hareketlerini hissetmeye başlar.

10 / 21 19-20. haftalar Çocuğun gözleri hala kapalı olmasına rağmen, bebek kendini yönlendirebilir. Ayrıca, çocuğun sağ elini mi yoksa solak mı olacağını anlamak artık mümkün, çünkü lider ellerini daha aktif olarak kullanmaya başlıyorlar. Bebeğin parmaklarında artık parmak izleri de var. Bu arada gündüz ve geceyi ayırt etmeye başlıyorlar. Belirli zamanlarda etkinlik belirtileri gösterirler.

11 / 21 21-22. haftalar 21. hafta, bebek deri altında yağ oluşturmaya başlar ve hızla kilo alır. Yeni doğanlarda görülebilen kırışıklıklar kollarında ve bacaklarında görünmeye başlar. 22. haftada beyninde nöronlar oluşur. Yakında gözlerini de açmaya başlayacak, gözbebekleri neredeyse bir yetişkine benziyor olacak.

12 / 21 23.-24. haftalar 23. haftada çocuk rüyalar görmeye başlayabilir ve yüzü o kadar gelişmiştir ki ultrasonda kime benzediğini belirleyebilirsiniz. Gözleri açılır ve ışığa tepki verebilirler. Parlak flaşlar onları korkutabilir. Boyu 30 cm olan bebeğinizin kilosu yaklaşık 600–750 gramdır. Ayakları, doğuma kadar iki katı daha büyüyecek! Her geçen gün, dış ortamda yaşama şansı atacak şekilde organları da gelişiyor. Ağznda tat duyusu bu haftalarda oluşmaya başlıyor.

13 / 21 25-26. haftalar Bebek artık tat almaya başladı hatta amniyotik sıvıyı tatmaktan hoşlanmıyorsa kaşlarını çatlatabilir. Beslenme alışkanlıkları oluşmaya başlar. Favori yiyecekleri ve sevmediği yiyecekler vardır. Çok yakında göz kırpmayı da öğrenecek.

14 / 21 3. trimester dönemi - 27-28. haftalar Ultrasonda elleriyle yüzünü kapatmadıysa bebeğinizin gülümsemesini görebilirsiniz. Bu zamanda, bebeğin ilk “oyuncağı” - kendi göbek kordonudur. 7. ayının sonunda, çocuk kendi bireysel metabolizmasını geliştirir. Boyu 38–40 cm civarında, kilosu da artık 1000 grama ulaşmıştır. Cilt altı yağ dokusu iyice artmış ve kasları güçlenmiştir. Göz kapakları artık daha rahat açılıyor, kaş ve kirpikleri de tamamlanmak üzere.

15 / 21 29-30. haftalar Bebek giderek daha fazla tombul ve iyi beslenmektedir. Ayrıca, ağlayı, öksürmeyi ve hatta bazen hıçkırmayı bile biliyorlar - bu, büyük ihtimalle çok fazla amniyotik sıvı yuttuğunda olur. 30. haftanın sonunda çocuğun beyni oldukça geşimiştir. Bilgiyi hatırlama ve hatta analiz edebilme yeteneğine sahiptir.

16 / 21 31-32. haftalar Çocuk annesinin tüm organlarını işitir ve sesini o kadar iyi bilir ki, doğumdan hemen sonra onu diğer tüm insanlardan ayırt edebilir. Bebeğin bağışıklık sistemi, onları ilk günlerde ve hatta doğumdan aylar sonra yakalanabilecek her türlü enfeksiyondan koruyacak antikorlar üretmeye başlar.

17 / 21 33-34. haftalar Deri altı yağ tamamen oluşmuştur ve lanugo fetusun vücudundan kaybolur. Bu zamana kadar, çocuk çok büyüdü. Bebeğiniz şu an yaklaşık 2150 gram ve 46 cm, yaklaşık bir kavun kadar. Cildi hiç olmadığı kadar yumuşak. Merkezi sinir sistemi ve akciğerleri de olgunlaşmakta. Bebeğin sinir sistemi tamamen oluşmuş ancak akciğerleri hala gelişiyor.

18 / 21 35-36. haftalar Bu zamanda, çocuk doğduğu zamankiyle neredeyse aynı görünüyor. Vücut hala oldukça incedir, ancak cilt altı yağ tabakası gittikçe artmaktadır. Bununla birlikte, saçları ve tırnakları tam olarak şekillendirilmiştir ve bebeğin kendisi o kadar büyük olur ki, hareket etmesi için neredeyse hiç yer yoktur.

19 / 21 37-38. haftalar Son olarak, yeni bir insanın oluşumu süreci sona ermiştir - şimdi bebek doğum için tamamen hazırdır. Lanugo tamamen çocuğun vücudundan kaybolur ve sadece ellerde ve bacaklarda kalır. Rahimde neredeyse hiç boşluk kalmadığından, anne çocuğun daha yoğun hareket etmeye başladığını düşünebilir, aslında darbelerin gücü artar, çünkü çocuğun kasları tamamen oluşmuş ve güçlenmiştir.

20 / 21 39-40. haftalar Çocuğun akciğeri doğuma kadar oluşmaya devam eder. Sona yaklaşırken bebeğiniz 3 ila 3 buçuk kilo arasında, uzunluğu ise 48 ile 53 cm arasında olur. Bu ölçüler bundan sonra değişmez ama beyni şaşırtıcı derecede gelişimine devam eder. Bu gelişme önümüzdeki 3 yıl devam edecek. Derisinin altındaki yeni deri katmanları gelişmekte. Kafatası kemiklerinin henüz kaynamamış olduğundan bebek doğum esnasında doğum kanalından kolayca çıkabilir. Cildinin altında onu rahim dışına çıktığında vücut ısısını ayarlayacak yeterinde yağ var. Plasentanız onun ilk altı ayında enfeksiyonlarla savaşabilmesi için hala antikor üretiyor.