KADIN

Anne olmak isteyene kök hücre nakli

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
HAMİLELİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pek çok kadın anne olmanın hayalini kuruyor. Ancak tekrarlayan düşükler, kürtaj nedeniyle rahim dokusunun zarar görmesi ya da rahim duvarında nedeni bilinmeyen incelik, kadınların bu hayallerine engel olabiliyor. Bu rahatsızlıklar nedeniyle normal yoldan veya tüp bebek yöntemiyle anne olamayan kadınlara kemik iliğinden elde edilen kök hücre nakli yapılabiliyor.

Anne olmak isteyene kök hücre nakli

Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Türkiye’de ilk defa kullanılmaya başlanan kök hücre transferi ile rahimdeki hasarlı hücreler tedavi ediliyor ve kadınların anne olma şansı artıyor.Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Volkan Turan, işlem hakkında önemli bilgiler verdi.

KÖK HÜCRE HASARLI HÜCREYİ BULARAK TEDAVİ EDİYOR

Kök hücre farklı hücrelere dönüşme potansiyeline sahiptir. Kök hücreler kordon kanı ya da kemik iliğinden elde edilebilmektedir. Farklı hücrelere dönüşme potansiyeli olan kök hücreler nakledildiği hasarlı hücrelerin özelliğini almaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile laboratuvar ortamında yaptığımız uzun çalışmalar sonucu kemik iliğinden elde ettiğimiz kök hücrenin adet olamayan kadınlarda ya da rahim inceliği nedeniyle anne olamayan kadınların tedavisinde olumlu sonuçlar vereceğini tespit ettik.

Bazı kadınların tekrarlayan düşükleri, kürtajları veya o bölgedeki herhangi bir ameliyatları rahim içi dokusunda hasar meydana gelmektedir. Adet olamayan kadınlar da normal yoldan ya da tüp bebek denemeleri ile çocuk sahibi olamamaktadır. Aynı zamanda rahminde incelik olan kadınlar da anne olma yolunda sıkıntılar yaşamaktadır. Bu nedenlerle adet göremeyen ya da rahminde incelik olan kadınlara kemik iliğinden elde edilen kök hücre transferi yapılmaktadır. Kök hücre transferi yapılan kadınların rahim içi dokusunu kalınlaştırma ve hasarlı rahim dokusu tamir edilebilmektedir. Başarılı bir tedavi süreci geçiren kadınlarda çocuğun tutunmasını sağlayan rahim duvarı elde edilebilmektedir.

ÖZEL BİR YÖNTEMLE HASARLI RAHİM DOKUSUNA TRANSFER EDİLİYOR

Özel bir teknikle rahme yapılan kök hücre transferi ilk defa Türkiye’de uygulanmıştır. Yurt dışında buna benzer kök hücre transferi yumurtalıklara ya da rahime yapılmaktadır. Ama biz özel bir teknikle kök hücreyi hasarlı dokuya transfer etmekteyiz. Hasarlı dokuya transfer edilen kök hücre de bu bölgedeki hasarın tamir edilmesini ve organın kendisini yenilemesinin önünü açmaktadır. Yaptığımız çalışmalar transfer edilen hastaların rahimde kalınlaşmaya ve adet görmeyen kadınların adet görmesini sağlamaktadır. Kök hücre yurt dışında yumurtalığa da yapılmaktadır. Ancak yumurtalık açısından daha elimizde yeteri kadar kanıt bulunmamaktadır. Çünkü bugüne kadar tüm dünyada tek bir çalışma yayınlanmıştır. Bu çalışmada 17 hastaya transfer yapılmış ve sadece 5 tanesinin gebelikle sonuçlanmış olduğu görülmektedir. Yumurtalık rezervi az olan 36-40 yaş arası hastalara uygulandığı bilinmektedir. Bu nedenle bu hastalara yapılan kök hücrenin gebelik sağlayıp sağlamadığı bilgisi henüz tam olarak elde edilememiş durumdadır.


PARTNER Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden... Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden...
Özellikle bu dönemde daha fazla dikkat edin!Özellikle bu dönemde daha fazla dikkat edin!
Kış hamilelerinin alması gereken 10 önlemKış hamilelerinin alması gereken 10 önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamilelik kök hücre kök hücre nakli

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Sıcak banyoya elveda deyin

Sıcak banyoya elveda deyin

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Maketini yaptırdı sosyal medyayı ikiye böldü

Maketini yaptırdı sosyal medyayı ikiye böldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Memede değişim, vajinada beyaz akıntı varsa buna hazırlıklı olun

Memede değişim, vajinada beyaz akıntı varsa buna hazırlıklı olun

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu hormona dikkat!

Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu hormona dikkat!

Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız bu yaşlara dikkat!

Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız bu yaşlara dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamilelikte beslenme nasıl olmalı?

Hamilelikte beslenme nasıl olmalı?

Bilimsel araştırma: Gebelik şansını artırmak için gecede iki kez sevişin

Şansı artırmak için gecede iki kez birlikte olun

'Kısırlık ve tüp bebek tedavilerinde aldatmaca' uyarısı

Kısırlığa son lafını duydunuz mu kaçın!

Hamileler kış aylarında tokalaşmaktan, öpüşmekten, sarılmaktan uzak dursun

Bu dönemde sarılmaya, öpüşmeye ara verin

Erken doğumun 13 önemli risk faktörü

Bu haftadan sonra ortaya çıkıyor!

Beslenmenizi düzenleyerek çocuk sahibi olma şansınızı arttırabilirsiniz

Uzak durun! Erken doğuma neden oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.