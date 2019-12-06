Anne olmak isteyene kök hücre nakli

Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Türkiye’de ilk defa kullanılmaya başlanan kök hücre transferi ile rahimdeki hasarlı hücreler tedavi ediliyor ve kadınların anne olma şansı artıyor.Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Volkan Turan, işlem hakkında önemli bilgiler verdi.

KÖK HÜCRE HASARLI HÜCREYİ BULARAK TEDAVİ EDİYOR

Kök hücre farklı hücrelere dönüşme potansiyeline sahiptir. Kök hücreler kordon kanı ya da kemik iliğinden elde edilebilmektedir. Farklı hücrelere dönüşme potansiyeli olan kök hücreler nakledildiği hasarlı hücrelerin özelliğini almaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile laboratuvar ortamında yaptığımız uzun çalışmalar sonucu kemik iliğinden elde ettiğimiz kök hücrenin adet olamayan kadınlarda ya da rahim inceliği nedeniyle anne olamayan kadınların tedavisinde olumlu sonuçlar vereceğini tespit ettik.

Bazı kadınların tekrarlayan düşükleri, kürtajları veya o bölgedeki herhangi bir ameliyatları rahim içi dokusunda hasar meydana gelmektedir. Adet olamayan kadınlar da normal yoldan ya da tüp bebek denemeleri ile çocuk sahibi olamamaktadır. Aynı zamanda rahminde incelik olan kadınlar da anne olma yolunda sıkıntılar yaşamaktadır. Bu nedenlerle adet göremeyen ya da rahminde incelik olan kadınlara kemik iliğinden elde edilen kök hücre transferi yapılmaktadır. Kök hücre transferi yapılan kadınların rahim içi dokusunu kalınlaştırma ve hasarlı rahim dokusu tamir edilebilmektedir. Başarılı bir tedavi süreci geçiren kadınlarda çocuğun tutunmasını sağlayan rahim duvarı elde edilebilmektedir.