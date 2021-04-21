Anne olmak isteyenler dikkat! Bu hastalıklar doğal yollarla hamileliği etkiliyor

Kadınlarda kısırlığa, biyolojik süreçleri etkileyen veya bunlara müdahale eden çeşitli faktörler neden olabilir. Sağlıklı bir kadın ayda bir kez yumurtlamaktadır. Bu yumurtlamanın seyrek ya da düzensiz görülmesi veya hiç görülmemesi durumuna yumurtlama bozukluğu adı verilmektedir. Bu bozukluk adet kanamalarının düzensizleşmesiyle de belirti verebilmektedir. Yumurtlamayı uyaran hipofiz bezinden salgılanan kadınlık hormonlarıdır. Bu hormonlar düzensiz salgılandığı takdirde adet kanamalarında ve yumurtlamada da düzensizlikler meydana gelmektedir. Kısırlığa neden olan şeylerden bazıları da polikistik over sendromu ya da çikolata kisti gibi kadın üreme organlarında görülen hastalıklardır.

BU HASTALIKLAR NELERDİR?

Yumurta bozuklukları kısırlığa en çok neden olan rahatsızlıkların başında gelmektedir. Hamileliğin oluşması için yumurta ile spermin bir araya gelmesi gerekmektedir. Tüpleri bir miktar ya da tamamen kapalı kadınlarda doğal yolla gebelik elde etmek imkansıza yakındır. Daha önce vücuda alınan verem mikrobu, cinsel yolla bulaşan hastalıklar da kısırlığa neden olabilmektedir. Rahmin iç kısmında yer alan dokunun rahim dışarısındaki bölgelerde odaklar oluşturması ile ortaya çıkan çikolata kisti de ilerleyen evrelerde fallop tüplerine yapıştığı için kısırlığa neden olmaktadır. Bebeğin gelişeceği rahim iç bölgesinde iltihap olması, poliplerin ya da miyomların bulunması ve doğuştan gelen yapışıklıklar kısırlığa neden olan rahatsızlıkların başında gelmektedir. Kadınlarda rahim ağzı salgısının iltihaplı olması spermlerin geçişini zorlaştırabilmektedir. Bu durum spermleri direkt olarak ölmesine de neden olmaktadır. Eşler arasındaki uyumsuz dokular kadınların spermlere karşı bazı karşıt maddeler üretmesi de spermlerin öldürülmesine neden olmaktadır.