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Anne olmak isteyenler dikkat! Bu hastalıklar doğal yollarla hamileliği etkiliyor

Seray Üstün Seray Üstün
21.04.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk sahibi olmak toplumsal normlar ve hormonlarla birlikte her kadının hayalidir. Ancak bazı durumlarda sağlık sorunları ve çevresel faktörler nedeniyle doğal yollarla bu hayal gerçekleşemez. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, anne olmayı engelleyen hastalıkları sizler için anlattı.

Anne olmak isteyenler dikkat! Bu hastalıklar doğal yollarla hamileliği etkiliyor

Kadınlarda kısırlığa, biyolojik süreçleri etkileyen veya bunlara müdahale eden çeşitli faktörler neden olabilir. Sağlıklı bir kadın ayda bir kez yumurtlamaktadır. Bu yumurtlamanın seyrek ya da düzensiz görülmesi veya hiç görülmemesi durumuna yumurtlama bozukluğu adı verilmektedir. Bu bozukluk adet kanamalarının düzensizleşmesiyle de belirti verebilmektedir. Yumurtlamayı uyaran hipofiz bezinden salgılanan kadınlık hormonlarıdır. Bu hormonlar düzensiz salgılandığı takdirde adet kanamalarında ve yumurtlamada da düzensizlikler meydana gelmektedir. Kısırlığa neden olan şeylerden bazıları da polikistik over sendromu ya da çikolata kisti gibi kadın üreme organlarında görülen hastalıklardır.

BU HASTALIKLAR NELERDİR?

Yumurta bozuklukları kısırlığa en çok neden olan rahatsızlıkların başında gelmektedir. Hamileliğin oluşması için yumurta ile spermin bir araya gelmesi gerekmektedir. Tüpleri bir miktar ya da tamamen kapalı kadınlarda doğal yolla gebelik elde etmek imkansıza yakındır. Daha önce vücuda alınan verem mikrobu, cinsel yolla bulaşan hastalıklar da kısırlığa neden olabilmektedir. Rahmin iç kısmında yer alan dokunun rahim dışarısındaki bölgelerde odaklar oluşturması ile ortaya çıkan çikolata kisti de ilerleyen evrelerde fallop tüplerine yapıştığı için kısırlığa neden olmaktadır. Bebeğin gelişeceği rahim iç bölgesinde iltihap olması, poliplerin ya da miyomların bulunması ve doğuştan gelen yapışıklıklar kısırlığa neden olan rahatsızlıkların başında gelmektedir. Kadınlarda rahim ağzı salgısının iltihaplı olması spermlerin geçişini zorlaştırabilmektedir. Bu durum spermleri direkt olarak ölmesine de neden olmaktadır. Eşler arasındaki uyumsuz dokular kadınların spermlere karşı bazı karşıt maddeler üretmesi de spermlerin öldürülmesine neden olmaktadır.

ANNE OLMAYI ETKİLEYEN DIŞ ETMENLER

Kısırlığa neden olan dış etmenlerin başında anne adayının sigara kullanması gelmektedir. Sigarada bulunan nikotin yumurtalığın kalitesini bozmaktadır. Kalitesi bozulmuş yumurta döllenmeyi zor hale getirmektedir. Vücut için sigara gibi son derece toksik bir madde olan alkol kullanımı da kısırlığa neden olan dış etmenler arasında yer alır. Az miktarda dahi alkol kullanımı hamileliğin gerçekleşme şansını önemli ölçüde azaltmaktadır. Anne adaylarının çok zayıf ya da çok kilolu olması ve beslenme problemlerine sahip olması yumurtalık sağlığını yakından etkilemektedir. Sağlıksız yumurtalar da hamilelik şansını büyük oranda düşürmektedir.

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