Anne sütü sütçüsü! Kapı kapı dolaşıp süt topluyor

29 yaşındaki Leanne Forbes, en küçük çocuğunu emzirmeyi bıraktığı sırada yerel bebek bankası aracılığıyla ihtiyacı olan annelere 190 litre süt bağışlamıştı.

Ancak yardım etmeye devam etmeye karar verdi ve o zamandan beri servisi kullananlar için süt toplama işini gönüllü olarak yapmaya devam etti.

Leanna artık aşırı sütü gelen annelerden yeni doğan bebeklerini besleyemeyen veya beslemek için mücadele edenlere süt toplayıp dağıtıyor.

KAPI KAPI DOLAŞIP ANNE SÜTÜ TOPLUYOR

Dört çocuk annesi Leanne şunları söyledi: 'Onlara anne sütü sütücüsü gibi olduğumu söylediğimde herkes deli olduğumu düşünüyor. Ancak her sabah bir sütçü gibi onlara merhaba diyorum. Anne sütünü bağışlamak ve paylaşmak çok özel ve duygusal bir şey, pek çok anne kendi yolculuklarından veya sıkıntılarından geçiyor ve ben de bunun bir kısmında onlara yardım ediyorum.'

Leanne, sütleri topladıktan sonra Devon'daki Sağlıklı Bebek Merkezine götürüyor ve burada pastörize edilerek ihtiyacı olan prematüre bebeklere dağıtılıncaya kadar donduruluyor.

'AMACIM ONLARA YARDIM ETMEK'

Leanne, 'İlk iki çocuğumu emzirmek için gerçekten mücadele ettim, gerçekten acı verici buldum ve mama kullanmak istemedim ama sonunda yapmak zorunda kaldım. Sütü gelmeyen annelerin benim gibi olmasını istemiyorum. Amacım sadece onlara yardım etmek ve bebeklerin anne sütüyle beslenmelerini sağlamak' diyor.

