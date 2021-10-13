Emziren anneler dikkat! Mucizevi besin anne sütünü artıracak öneriler...

Bebeğinizin ihtiyacı olan süt miktarını karşılayamıyor musunuz? Ne yapsanız süt miktarınız artmıyor mu? Endişelenmeyin! Doğru ve düzenli beslenerek süt miktarınızı artırmanız mümkün. İşte anne sütünü artıracak öneriler...

BOL SU TÜKETİN

Sütünüzün artması için hem kaybettiğiniz kadar sıvıyı vücudunuza geri almanız hem de ekstra su içmeniz gerekir. Süt kalitenizi artırmak için suya ek olarak anne sütünü artıran içecekler tercih etmelisiniz.

MEYVE VE SEBZELERİ MEVSİMİNDE TÜKETİN

Kendi mevsiminde olmayan meyveler ve sebzeler; hormon, antibiyotik ve tarım ilacı gibi takviye unsurlar içerir. Mevsiminde olmayan meyveleri tüketmeniz durumunda bu unsurları vücudunuza alır, süt yoluyla da bebeğinize aktarmış olursunuz. Bu nedenle anne sütünü artırıcı etkisi olmayan hormonlu meyveleri değil, mevsimine uygun meyveleri tüketmelisiniz.

BOL MİKTARDA PROTEİN ALIN

Hayvansal proteinlerden olan et, balık ve yumurtanın yanı sıra brokoli, taze fasulye, yeşil mercimek, ıspanak gibi bitkisel proteinleri dengeli ve düzenli bir şekilde tüketmelisiniz. Bu proteinleri tüketmeniz hem sizi daha dinç tutar hem de süt miktarınızı artırır.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER VE KALSİYUM AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER TÜKETİN

Bitkisel yiyecekler süt miktarını artırır. Bu bitkilere roka, semizotu ve maydanozu örnek verebiliriz. Bu sebzeler hem bağışıklığınızı güçlendirir hem de sütünüzü artırır. Kalsiyum içeren besinler ise kemik sağlığınızı koruma gibi birçok alanda size yardımcı olur. Kalsiyum açısından zengin yoğurt, kefir ve peyniri her öğün tüketmeniz sütünüzü artırır. Badem, susam ve kekik de içerisinden yüksek oranda kalsiyum barındırır.

ŞEKERLİ BESİNLERDEN UZAK DURUN

Çok şekerli besinler sütünüzü artırmadığı gibi vücudunuza yüksek oranda kalori girmesine ve buna bağlı olarak kilo almanıza neden olur. Vücudunuzun ihtiyacı olan tatlıyı mevsim meyvelerinden ve hafif tatlılardan karşılayabilirsiniz.

DİYET YAPMAYIN!

Doğum sonrası her anne gebeliği boyunca aldığı kiloları vermek ister. Bunun için diyet yapmak yerine yeterli, dengeli, düzenli ve sağlıklı beslenirseniz hem süt miktarınızı artırmış hem de sağlıklı bir şekilde kilo vermiş olursunuz.

