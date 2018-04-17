Anne sütünüzü artıran besinlerin mutfağınıza girme vakti

“Bebeğim, ne yersem daha iyi büyür?” diye düşünmeyen anne veya anne adayı var mı? Sorunuzun cevabı ise çok basit: 9 ay boyunca içinizde sağlıkla büyüsün, bir an önce kucağınıza alıp kavuşun diye dört gözle beklediğiniz bebekleriniz için yapabileceğiniz en güzel şey dengeli ve sağlıklı beslenmektir. Bunları yapmasına rağmen o mucizevi gün gelip dünyalar güzeli bebeklerine kavuştukları zaman, yeni bir telaş alır anneyi: “Acaba sütüm yeterli gelecek mi? Sütümün kalitesini ve miktarını nasıl arttırabilirim?”. Nesiller boyu bildiğimiz ve süt arttırıcı etkisi ile kullandığımız; • anne sütünün kalitesini arttıran ve bebeğin beyin gelişimine katkıda bulunan yumurta,

• kalsiyum ve fosfor içerikleri ile annenin mineral depolarını destekleyen süt, yoğurt, ayran,

• demir, folik asit, kalsiyum ve içindeki bileşiklerin içeriğini kaybetmemesi için çok pişirmeden tüketilen dereotu, ıspanak,

• içinde barındırdığı yardımcı bileşiklerle tüm yemeklerde kullanılan soğan, bulgur

gibi faydaları saymakla bitmeyecek besinleri kullanırken, “daha fazla ne yiyebilirim” i düşünerek arayışlara başlıyorsunuz. Peki başka neler mi var dersiniz? Sütünüzün zenginliğine zenginlik katacak 4 besin: Bal kabağı, maş fasülyesi, yulaf ve somon.

Balkabağı: Yüksek A vitamini ve beta- karoten içeriği ile anne sütünü arttırırken, bol lifli yapısı ile annenin sindirim sistemine de destek olmaktadır. Şişkinlik, gaz, kabızlık gibi problemler yaşamayan annelerin huzursuzluk yaşamadığı için süt veriminde düşme de gözlenmez. Balkabağı; demir, potasyum, kalsiyum, fosfor gibi önemli mineralleri de içeriğinde barındırır. Bu sayede sağlıklı kemik gelişmesi ve kansızlığa karşı da önemli rol oynar. Süt arttırıcı şahane bal kabağı çorbasını denemenizi tavsiye ederim: Süt arttırıcı balkabağı çorbası

• 2 su bardağı küp küp doğranmış balkabağı

• 2 su bardağı tavuk veya sebze suyu ( gaz yapıcı sebzeler hariç)

• 1 büyük soğan

• 2 orta boy havuç

• 2 su bardağı yarım yağlı süt

• tarçın

Yapılışı; büyük bir tencereye sebze suyunu, soğanı, havucu ve bal kabağını koyun. Havuçlar ve bal kabaklarını yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Sütü ekleyin ve 10 dk daha pişirip blendırdan geçirin. Afiyet olurken size bol bol süt yapsın. Yulaf:

Sadece süt miktarını değil anne sütünün kalitesini de arttırır. Oksitosin hormonunun üretimini tetikleyerek doğum sürecini kolaylaştırır, anne ve bebek arasındaki bağı güçlendirir ve süt üretimini arttırır.

Son zamanlarda yapılan çalışmalar sonucunda annede demir eksikliği olması durumunda süt üretimi de düşmektedir. Yulaf iyi bir bitkisel demir kaynağı, ayrıca rahatlatıcı etkisiyle sütün meme kanallarında ilerlemesini sağlayan oksitosini uyarmaktadır. Bu nedenle de sütün kanallardan ilerlemesi hızlanır ve sütün verimi artmaktadır. C vitamini içeren besinlerle demir içeren besinleri birlikte tüketerek demir emilimini arttırabilirsiniz, böylece sütünüzün devamlılığına da destek olursunuz. Yulafınızı, kivi, portakal, çilek gibi C vitamini içeren meyvelerle birleştirerek ister yulaf lapası isterseniz smoothie olarak tüketebilirsiniz. Ara öğünlerinizde kan yapıcı yulaflı kurabiyeyi tüketmek isterseniz işte tarifi: Süt artırıcı kan yapıcı yulaflı kurabiye • 10 adet gün kurusu kayısı

• 10 adet kuru hurma

• 2 yemek kaşığı çekirdekli kuru üzüm

• 2 adet yumurta

• 1 çay bardağı yarım yağlı süt

• 20 adet tuzsuz çiğ badem

• 1 tatlı kaşığı tarçın

• Alabildiği kadar yulaf ezmesi Kuru meyveleri haşlayın, yumurta ve sütle karıştırın, badem, tarçın ve yulaf ezmesi koyarak hamur kıvamına getirin. İstediğiniz büyüklükte kurabiyeler yapıp yağlı kağıdın üzerine yerleştirin ve fırında 200 derecede 30 dakika pişirin.

Maş fasulyesi: Yüksek bitkisel protein ve lif içeriği ile bilinen maş fasülyesi içerdiği B grubu vitaminleri ile de beslenmemizde önemli bir yere sahiptir. Bol posa sayesinde bağırsak fonksiyonlarını arttıran, kan şekerini düzenleyen maş fasülyesi doğum sonrası emzikli dönemde annenin beslenmesini ve sindirim sistemini olumlu yönde etkilediğine göre; bu lezzeti salatalarınıza ekleyerek sütünüzün vitaminini arttırmaya ne dersiniz? Maş Fasulye Salatası • 60 gr maş fasulye

• 1 demet dereotu

• 1 demet maydanoz

• 3 sap taze soğan

• 1 adet kırmızı biber

• 2 tatlı kaşığı nar ekşisi

• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

• ½ adet limonun suyu Maş fasulyelerini haşlayın. Yeşillikleri ince ince kıyın. Kırmızı biberleri küp küp doğrayın. Başka bir kapta zeytinyağını, nar ekşisini ve limon suyunu çırpın, hepsini karıştırın sütünüze vitamin katın. Somon: Derin su balığı olan somon yağlı yapısı ile zengin omega-3 içermesinin yanında iyi bir hayvansal protein kaynağıdır. Omega-3 yağ asitleri ve folik asit yönünden zengin olan somon bebeğin sinir sistemi ve beyin gelişimi için önemlidir.