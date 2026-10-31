Kalp doktoru sofradan eksik etmeyin dedi! Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir

Yüksek kolesterol, damar sağlığını olumsuz etkileyerek kalp krizi ve inme riskini artırabilen önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Beslenme düzeninde ve yaşam tarzında yapılacak değişiklikler, kolesterol seviyelerinin kontrol altına alınmasına katkı sağlayabiliyor.

Kalp sağlığı uzmanlarının önerdiği besinlerden biri de arpa. Özellikle inci arpa olarak bilinen, dış kabuğu işlenerek uzaklaştırılmış arpa türü, içerdiği beta-glukan sayesinde kolesterol yönetiminde öne çıkıyor.

Beta-glukan, sindirim sisteminde kolesterol emilimini azaltmaya yardımcı olan çözünür bir lif türü. Sindirim sırasında jel benzeri bir yapı oluşturan bu lif, bağırsaklardaki safra asitlerinin vücuttan uzaklaştırılmasına katkıda bulunuyor. Karaciğer ise azalan safra asitlerini yeniden üretmek için kandaki kolesterolü kullanabiliyor. Bu süreç, toplam kolesterol ve özellikle kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyelerinin düşmesine yardımcı olabiliyor.

Sağlık otoritelerinin kabul ettiği bilgilere göre, günde 3 gram beta-glukan tüketimi kolesterol seviyelerinin düşürülmesine katkı sağlayabiliyor. Ancak bu miktar, doğrudan 3 gram arpa tüketmek anlamına gelmiyor; önemli olan besinlerden alınan beta-glukan miktarı.

KALP DOKTORU ÖNERDİ

Kardiyolog Dr. Lo Monaco, arpanın hem besleyici hem de bütçe dostu bir seçenek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İnci arpa, gözden kaçan ancak gerçek besin değeri sunan ve üstelik bir servete mal olmayan bir gıdanın harika bir örneği.

Uygun fiyatlıdır, tok tutar ve çorbalara, türlü yemeklere ve fırında pişirilen tencere yemeklerine kolayca eklenebilir. Normalde tükettiğiniz pirinç veya makarnanın bir kısmını arpayla değiştirmek, beslenmenize daha fazla lif eklemenin basit bir yoludur.”

Yaklaşık 500 gramlık bir arpa paketi, kuru ölçüyle 50 gramlık yaklaşık 10 porsiyon hazırlamaya yetiyor. Bu da arpayı yemeklerin doyuruculuğunu ve lif içeriğini artırmak için ekonomik bir seçenek haline getiriyor.

Arpa ve içerdiği beta-glukan, kalp ve damar sağlığını destekleyen beslenme yaklaşımının bir parçası olarak değerlendiriliyor. FDA ve HEART UK gibi kuruluşlar da beta-glukanın kolesterol üzerindeki olumlu etkilerine ilişkin sağlık beyanlarını destekleyen kurumlar arasında gösteriliyor.

ARPA TÜKETMEK KOLESTEROL İLACI İHTİYACINI ÖNLEYEBİLİR Mİ?

Arpa tüketimini artırmak, LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye yönelik beslenme değişikliklerinden biri olabilir. Bu nedenle bazı kişilerde kolesterol kontrolüne katkı sağlayarak tedavi sürecini destekleyebilir.

Ancak arpanın etkisi, kişinin mevcut kolesterol seviyelerine ve genel kalp-damar hastalığı riskine bağlı olarak değişiyor. Kolesterolü yüksek olan herkes için yalnızca beslenme değişiklikleri yeterli olmayabilir.

Statinler gibi kolesterol düşürücü ilaçlara ihtiyaç duyulup duyulmadığına karar verilirken LDL düzeyinin yanı sıra kişinin kalp-damar hastalığı geçmişi ve diğer risk faktörleri de dikkate alınıyor. Bu nedenle arpa tüketmek, ilaç tedavisinin kesinlikle önlenebileceği anlamına gelmiyor.