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Fırındaki inatçı yağları yumuşatıp çıkarıyor! Temizlik uzmanlarının önerdiği doğal yöntem

Fırının içini temizlemek, mutfaktaki en zahmetli işlerden biri. Özellikle zamanla katman haline gelen yağ ve yemek kalıntılarını çıkarmak için uzun süre ovalamak gerekebiliyor. Ancak mutfakta bulunan tek bir malzeme, inatçı yağları yumuşatarak temizliği çok daha kolay hale getirebilir. Üstelik güçlü kimyasallara da ihtiyaç yok. İşte temizlik uzmanlarının önerdiği o doğal yöntem...

Fırındaki inatçı yağları yumuşatıp çıkarıyor! Temizlik uzmanlarının önerdiği doğal yöntem
Gökçen Kökden

Fırında zamanla biriken yağ sıçramaları ve yanmış yemek kalıntıları, temizlenmesi en zor kirlerin başında geliyor. Ancak temizlik uzmanlarının önerdiği bu doğal malzemeyi suyla karıştırarak hazırlayacağınız karışım, uzun süredir yüzeye yapışmış inatçı yağların yumuşamasına ve çok daha kolay temizlenmesine yardımcı oluyor.

KARBONATLA FIRIN TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Fırındaki inatçı yağları yumuşatıp çıkarıyor! Temizlik uzmanlarının önerdiği doğal yöntem 1

Temizliğe başlamadan önce fırının tamamen kapatılması ve soğumasının beklenmesi gerekiyor. Izgaralar, tepsiler ve fırının içinde bulunan diğer parçalar çıkarıldıktan sonra yüzeydeki gevşek kırıntılar kuru bir bez veya yumuşak fırçayla alınabilir.

Ardından karbonat ve su, sürülebilir kıvamda bir macun elde edilene kadar karıştırılıyor. Hazırlanan karışım, yanmış yağların bulunduğu bölgelere yumuşak bir sünger yardımıyla uygulanıyor. Isıtıcı rezistanslara, fana, lambaya ve elektrik bağlantılarının bulunduğu alanlara temas ettirilmemesi önem taşıyor.

BİRKAÇ SAAT BEKLETMEK TEMİZLİĞİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Karbonat macununun hafif kirlerde birkaç saat, yoğun ve yanmış kalıntılarda ise gece boyunca yüzeyde bırakılması öneriliyor. Bekleme süresi sona erdiğinde yumuşayan kirler nemli bir mikrofiber bezle silinebiliyor. Gerekirse plastik veya silikon bir spatula kullanılabilir; ancak yüzeye zarar verebilecek metal kazıyıcılardan kaçınılmalı.

Fırındaki inatçı yağları yumuşatıp çıkarıyor! Temizlik uzmanlarının önerdiği doğal yöntem 2

Kalan beyaz karbonat izleri, az miktarda beyaz sirke püskürtülerek ve ardından temiz, nemli bir bezle silinerek giderilebilir. Yüzeyde hiçbir temizlik kalıntısı kalmayana kadar durulama işlemi tekrarlanmalı.

Fırın kapısının camında sert ovma telleri ve aşındırıcı süngerler kullanılmaması gerekiyor. Bu malzemeler cam üzerinde gözle görülmeyen çizikler oluşturarak yüzeyi zamanla zayıflatabiliyor. Cam bölüm için ılık sabunlu su, yumuşak bir bez ve üreticinin önerdiği temizleme yöntemi tercih edilmeli.

HER FIRINDA AYNI YÖNTEM KULLANILMAMALI

Katalitik, pirolitik veya özel kaplamalı fırınlarda karbonat uygulamadan önce cihazın kullanım kılavuzu mutlaka kontrol edilmeli. Temizlik sırasında eldiven kullanılması, mutfağın havalandırılması ve farklı kimyasal ürünlerin birbirine karıştırılmaması da güvenlik açısından önem taşıyor.

Fırını ağır kirlenmeden önce düzenli olarak silmek, yanmış yağların katmanlaşmasını önleyebilir. Yemek taşmalarını tepsiyle yakalamak ve fırın soğuduktan sonra yeni lekeleri temizlemek, sonraki derin temizlikte harcanan zamanı önemli ölçüde azaltabilir.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik fırın
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