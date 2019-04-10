KADIN

Anne terliğinin yerini tekno yasaklar aldı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 10.04.2019 11:59 | Son Güncelleme

Annelerin çocuklara uyguladığı cezalandırma yöntemleri arasında, cep telefonuna el koyma, interneti yasaklama ve azarlama ilk üç sıraya yükseldi.

Anne terliğinin yerini tekno yasaklar aldı

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, Türkiye’de aile içinde çocuklara yönelik cezaların teknolojinin de etkisiyle değişime uğradığını söyledi.

1

Prof. Dr. Koçkar, çalışma grubunda yer aldığı Türk Aile Yapısı (TAYA) İleri İstatistik Araştırması 2018 sonuçlarına göre, bir önceki araştırmada annelerin çocuklara uyguladığı cezalandırma yöntemleri arasında ilk üç sırayı harçlığını kesme, arkadaşlarıyla görüşmesini yasaklama ve odaya kapatmanın aldığının görüldüğünü, iki araştırma arasında geçen beş yılda, annelerin çocuklarına yaygın şekilde uyguladığı ceza türlerinin büyük bir değişim geçirdiğini ifade etti.

İNTERNETİ AZALTMAK TERLİKTEN ETKİLİ

Prof. Dr. Koçkar, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edilen 2018 TAYA İleri İstatistik Araştırması’nda, ailelerin çocuklarına terlik fırlatma, çimdikleme gibi fiziksel şiddet türleri ile azarlama, bağırma gibi psikolojik şiddet türlerinde anlamlı düzeyde azalmalar görüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar’ın verdiği bilgiye göre, yapılan araştırmalardan çıkan bir başka sonuç da bir cezalandırma yöntemi olarak çocuklara yönelik fiziksel ve psikolojik baskının yerini giderek daha çok teknoloji kısıtlamasının alması.

2

Prof. Dr. Koçkar, “İnterneti kısıtlama, cep telefonunu elinden alma gibi kısıtlamalar tercih ediliyor. Buradan da anlaşılıyor ki, anne babalara göre, bu tür yöntemlerin çocuklar üzerindeki caydırıcı etkisi, terlik fırlatma, odaya kapatma, arkadaşlarıyla görüştürmeme gibi geleneksel cezalandırma yöntemlerinden daha etkili. Ancak çocuğa ceza vermek, çocuğun görev ve sorumluluklarını bilen yetkin bir kişi olmasını desteklemiyor. Bunun yerine, anne-baba-çocuk arasında olumlu bir ilişkinin kurularak, çocuğun mantık ve muhakeme yürütebilen bir insan olması için desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Kaynak:DHA

Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktıFotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı
Dikkat! Eğer aşılamayı bırakırsak çocuklar hayatını kaybedecekDikkat! Eğer aşılamayı bırakırsak çocuklar hayatını kaybedecek
İlk belirtilere dikkat! İlk belirtilere dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne terliği çocuk yasaklar

En Çok Okunan Haberler

Ünlü çiftin Kapadokya romantizmi!

Ünlü çiftin Kapadokya romantizmi!

Alışveriş yapanlar hemen fark etti! Firma yorum yağmuruna tutuldu

Alışveriş yapanlar hemen fark etti! Firma yorum yağmuruna tutuldu

Şeyma Subaşı'dan o iddialara açıklama!

Şeyma Subaşı'dan o iddialara açıklama!

'Kocanın yerinde ben olsaydım...' yorumu yapan takipçisine yanıt!

'Kocanın yerinde ben olsaydım...' yorumu yapan takipçisine yanıt!

Nefes kesen final! O isim diziden ayrıldı

Nefes kesen final! O isim diziden ayrıldı

10 Nisan akşamı Jüpiter retro harekete başlıyor! Bakın burcunuzu neler bekliyor

10 Nisan akşamı Jüpiter retro harekete başlıyor! Bakın burcunuzu neler bekliyor

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

''Travmatik deneyimler yaşadım'' deyip, evde doğum yaptı! Bir de YouTube'dan canlı yayınladı

''Travmatik deneyimler yaşadım'' deyip, evde doğum yaptı! Bir de YouTube'dan canlı yayınladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Anne yaptığı hareketle konuşuluyor! Bebeği ağlayacak diye...

Anne yaptığı hareketle konuşuluyor! Bebeği ağlayacak diye...

Annenin pedli çözümü binlerce kişinin imdadına koştu

Annenin pedli çözümü binlerce kişinin imdadına koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat! Eğer aşılamayı bırakırsak çocuklar hayatını kaybedecek

Dikkat! Eğer aşılamayı bırakırsak çocuklar hayatını kaybedecek

Bebeklerde atopik dermatite karşı etkili öneriler

İlk belirtilere dikkat!

Tüp bebek ile doğal bebek arasında sağlık açısından ne gibi farklılıklar var?

Tüp bebekler, doğal bebeklerden daha mı riskli?

Viagra, preeklampsili (gebelik zehirlenmesi) kadınlar için umut olabilir

Viagra ile önüne geçilecek!

Çocuklarda bakla zehirlenmesine dikkat

Dikkat! Yetişkinlerde faydalı ama çocukları zehirliyor

İnanılmaz! Hamile olduğunu doğum yaparken anladı

İnanılmaz! Hamile olduğunu doğum yaparken anladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.