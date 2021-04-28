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Çarpıcı araştırma! Zorbalığa uğrayan gençler daha fazla şiddet hayali kuruyor

Seray Üstün Seray Üstün
28.04.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yapılan bir araştırma, zorbalığa uğrayan gençlerin daha fazla şiddet hayali kurduğunu gösterdi. Özellikle ergenlik ve erken yetişkinlik dönemindeki gençlerin çevresinden fiziksel ya da psikolojik şiddet görmesi gelecek dönemdeki davranışlarını şekillendiriyor.

Çarpıcı araştırma! Zorbalığa uğrayan gençler daha fazla şiddet hayali kuruyor

Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, ergenliğin son dönemiyle erken yetişkinlik sırasında zorbalığa veya saldırgan davranışlara maruz kalan gençlerde kişilere zarar verme veya öldürme hayali kurma ihtimalinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Araştırma çerçevesinde son bir yılda uzmanların 23 saldırgan davranış kategorisinde listelediği davranışlardan 10'una maruz kalan genç erkeklerde şiddet içerikli hayal kurma olasılığının yüzde 97'ye, kızlarda da yüzde 73'e yükseldiği gözlendi. Çalışmada, İsviçre'nin Zürih kentinde ikamet eden ve yaşları 15 ila 20 olan 1465 gencin beyanları esas alındı.

Araştırmacılar anket yoluyla yürütülen çalışmada gençlere, maruz kaldıkları saldırganlık türü, kurdukları hayallerde şiddet oranı ve şiddetin hedefine yönelik sorular yöneltildi. Alay, fiziksel saldırı, cinsel taciz ve agresif ebeveynliğin saldırgan davranışlar arasında listelendiği çalışmada, araştırmacılar bu davranışlardan her birinin, şiddet hayali kurma olasılığının yüzde 8 artmasına katkı sağladığı kaydedildi.

Uzmanlar, ergenliğin son dönemiyle erken yetişkinlik sırasında zorbalığa uğramayan erkeklerde şiddet içerikli hayal kurma ihtimalinin yüzde 56, kızlarda ise yüzde 23 seviyesinde olduğuna da dikkati çekti.

(AA)

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İngiltere
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