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Anne ve kızı restoran çıkışı köpek saldırısına uğradı! 'Korumak için üzerine yattım'

03.10.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde Sibel Güven (39) ile kızı Ece Güven (4) restoran çıkışı dehşeti yaşadı. Restoranın bahçesindeki 2 yasaklı ırk köpeğin saldırısına uğrayan anne ile kızı yaralandı. Saldırıda göz kapağının yırtıldığını belirten 3 çocuk annesi Güven, kızı ile yaşadığı korku dolu anları anlattı. "Saldırı anında kızımın kafasını ve vücudunu korumak için üzerine yattım" diyen anne Güven, "Olaydan sonra mekan hala açık kalmış. Mekanın kapatılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Anne ve kızı restoran çıkışı köpek saldırısına uğradı! 'Korumak için üzerine yattım'

Dehşete düşüren olay, 1 Ekim'de saat 16.00 sıralarında Alanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda düzenlenen okul etkinliğine giden Sibel Güven ile kızı Ece Güven, çıkışta yasaklı ırk olan 2 Dogo Argentino cinsi köpeği saldırısına uğradı. Kızının ısırıldığını gören Sibel Güven, Ece'nin üzerine kapanarak korumaya çalıştı. Bu sırada anne de gözünden, yüzünden ve kolundan yaraladı. Kanlar içinde kalan anne-kız, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından taburcu olan anne-kız evine gönderildi. Tedavilerinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

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'SESİMİ ÇIKARMADAN, SABİT KALMAYA ÇALIŞTIM'

Oğlunun sınıf yemeği için restorana gittiklerini belirten Sibel Güven, mekandan çıkıp, araca yürüdükleri sırada olayın yaşandığını söyledi. Güven, "Daha önce bahçe kapısında gördüğüm mekan sahibinin biri beyaz iki tane köpeği, bizi görür görmez koşarak üzerimize geldiler. Önce kızımın kafasını tuttular. Bir şey yapamayacağımı anlayınca, hemen kızımın üzerine yattım. O anda mekandan çıkan bir çalışan, arabasına binerken beni gördü. Arabasından inip, köpekleri kovmaya çalıştı. Köpekler, o kadar saldırgandı ki; birisi geliyor, birisi gidiyor. Sesimi çıkarmadan, sabit kalmaya çalıştım. Köpekler gittikten sonra içerden çalışanlar geldi ama iş işten geçmişti. İşten çıkan çalışan olmasaydı; bizi kurtaracak kimse yoktu. İçerden kimse çığlıklarımı duymamış. Saldırı anında kızımın kafasını ve vücudunu korumak için üzerine yattım. Bana ne olursa olsun ama yeter ki kızıma bir şey olmasın" dedi.

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'KÖPEKLER HALA ORADA'

Saldırıda göz kapağının yırtıldığını ifade eden Güven, "Göz kapağıma dikiş atıldı, yanağımda ısırıklar var. Kafamda diş izleri var. Kolumu epey bir parçaladı. Tedavim devam edecek, sonrasında ne olacak bilmiyorum. Kızımın ise omuzunda, kalçasında yırtıklar, koltuk atında dikişler var. Kafasında ise diş izleri var. Olaydan sonra mekan hala açık kalmış. Mekanın kapatılmasını istiyorum. Köpekler hala orada. Adli süreç başlatıldı. Gereken ağır cezayı almalarını yetkililerde talep ediyorum" diye konuştu. Olayın ardından restorana giden Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekipleri, incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Samsun köpek restoran
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