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Yaşlı kadını canından etmişlerdi... İstanbul'da cinayet işledi, Adana'da çatışmaya girince yakalandı

03.10.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Rahime Eker (91), torununun kınasına gitmek için sokakta beklerken, silahlı çatışmanın ortasında kalıp başından vurularak öldü. Eker'in öldüğü silahlı çatışmaya karışan 7 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden Abdullah Karadağoğlu'nun (29), 5 Ağustos'ta İstanbul Bağcılar'da tabancayla vurulan Rohat Gün'ün (18) cinayet şüphelisi olduğu belirlendi. İşte olayın detayları...

Yaşlı kadını canından etmişlerdi... İstanbul'da cinayet işledi, Adana'da çatışmaya girince yakalandı

Dehşete düşüren olay, 24 Eylül'de saat 19.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille kavşakta bekleyen Mehmet Sait Ç. (45) ile yanındaki Ömer Faruk Ulu (21), Muhammet Ali Yıldırım (37) ve M.Ç.'ye (17); Yusuf Demirtaş'ın (28) aracındaki Abdullah Karadağoğlu ve Umut Güneş (32) tabancalarla ateş açtı. Diğer grubun karşılık vermesiyle de caddede silahlı çatışma çıktı. Çatışma, sokak arasında da sürerken, Mehmet Sait Ç. ise otomobiliyle evin bahçe duvarına çarptı. Bu sırada torununun kınasına gitmek için hazırlanan ve sokakta tekerlekli sandalyede oturan Rahime Eker başından, olayla ilgisi bulunmayan 3 kişi de çeşitli yerlerinden vuruldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Eker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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KURŞUNU ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Bölgede araştırma yapan ekipler, Demirtaş, Karadağoğlu ve Güneş'i evde saklanırken yakaladı. Şüphelilerin, koltuk altından yaralanan Demirtaş'ın vücudundaki mermiyi çıkarmaya çalıştıkları, otomobillerini de evdeki Bedirhan T.'ye (20) verip saklamasını istedikleri öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Demirtaş ile yanındaki Karadağoğlu, Güneş ve Bedirhan T. gözaltına alındı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Ömer Faruk Ulu, Muhammet Ali Yıldırım ve M.Ç., tedavilerinin ardından emniyete götürüldü, Mehmet Sait Ç.'nin ise izine rastlanılmadı.

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İSTANBUL'DA CİNAYETE KARIŞMIŞ

Yapılan çalışmada şüphelilerden Abdullah Karadağoğlu'nun, 31 Ekim 2014'te çarşaf giyen ve pembe şemsiyeli şüpheli tarafından öldürülen kardeşi Mehmet Mazlum Karadağoğlu cinayetine karıştığını düşündüğü için Mehmet Sait Ç.'ye ateş açtığı ortaya çıktı. Karadağoğlu'nun, 5 Ağustos'ta İstanbul Bağcılar'daki parkta başından tabancayla öldürülen Rohat Gün'ün cinayet şüphelisi olduğu da belirlendi.

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4 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Karadağoğlu, Muhammet Ali Yıldırım, Yusuf Demirtaş ve Umut Güneş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; Ömer Faruk Ulu ise ev hapsine çarptırıldı. Diğer şüpheliler Bedirhan T. adli kontrol şartı, M.Ç. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana çatışma
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