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Anneanne 3 yaşındaki torununun gözü önünde intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 09:04 | Son Güncelleme

Adana’da bir kadın 3 yaşındaki torununun gözü önünde Seyhan Nehri’nde intihar etmek isteyince, kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Feride C. (40) arkadaşı A.B. ve torunu Rabia Nur K. (3) ile birlikte Seyhan Nehri kenarına geldi. Kuva-i Milliye Parkı’nda oturduktan sonra Seyhan Nehri’nde su az olduğu için nehre indi. Feride C. daha sonra, "Bu hayattan çok sıkıldım yaşamak istemiyorum" diyerek torununun gözü önünde nehre girip ölmek istedi.

Arkadaşı A.B. onu ikna etmeye çalıştı ancak o 3 yaşındaki torununun gözü önünde kendini öldürmek istedi. Bu arada çevrede balık tutan vatandaşlar da polisi ve sağlık ekiplerini arayarak olayı haber verdi.

Bir süre daha A.B., Feride C.’yi ikna etmeye çalıştı ancak ikna olmayınca nehre girip kadını tutarak nehirden çıkarmaya çalıştı.


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