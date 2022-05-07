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Anneler Günü'nde hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu 8 Mayıs 2022 Pazar

07.05.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneler Günü'nde hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı dışarıda yaptıkları planlar ile Annelerinin yüzünü gülümsetmek ve ne kadar özel olduklarını hissettirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumunu yayımladı. Peki Anneler Günü'nde hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! İşte 8 Mayıs 2022 Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

Anneler Günü'nde hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu 8 Mayıs 2022 Pazar

Anneler Günü'nde hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. Yapılan açıklamaya göre; Sivas, Bingöl Sinop ve Şanlıurfa çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Öte yandan Marmara Bölgesi de dahil olmak üzere, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu Bölgesi'nin güneyinde kısa süreli de olsa kuvvetli rüzgar görüleceği aktarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumunu yayımladı. Anneler Günü'nde hava nasıl olacak? sorusunun yanıtına ve 8 Mayıs 2022 Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

ANNELER GÜNÜ'NDE HAVA NASIL OLACAK?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

8 MAYIS 2022 PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 24 °C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 19 °C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 11°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 13°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 5°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 6°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 5°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

AMASYA 7°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; yer yer gök gürültülü sağanak; güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde olmak üzere Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji anneler günü Ankara İstanbul İzmir
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