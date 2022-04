Anneler Günü'ne şimdiden hazırlık yapanlar için her gün kullanılabilecek hediye önerileri

Temizlikten kişisel bakıma, mutfak aletlerinden teknolojik ürünlere kadar birçok ürün annelerimizin hem hayatını kolaylaştırıyor hem ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu nedenle onlara hediye alırken günlük kullanabilecekleri ürünleri tercih etmek hiç de fena bir fikir değil. Kalbinizde en özel yere sahip annelerinize layık bir hediye arayışındaysanız listemiz tam size göre! İşte annelerinizin görünce bayılacağı o hediye önerileri!

1. Annelerin imdadına yetişecek Proscenic T22 XXL Sıcak Hava Fritözü

Annelerin mutfaktaki işini kolaylaştıracak Proscenic T22 XXL Sıcak Hava Fritözü tam da ihtiyaç duyulan ürünlerden biri olabilir. Her gün çeşitli yemeklerle uğraşmak zorunda kalan anneniz, ürünü ve ürünün sağladığı konforu sonuna kadar hak ediyor. Proscenic Fritöz; patates kızartması, tavuk, et gibi yiyecekleri pratik ve hızlı bir şekilde pişirmesini sağlar. Ürünün yüksek hızlı hava sirkülasyonu sayesinde kızartma için yağ kullanmaya gerek kalmadan yiyecekleri kolayca ısıtabilir ve kıtır kıtır bir kıvama getirebilir. Böylece az yağlı ve eskisinden daha lezzetli yemekler elde edebilir.

2. OKMORE Saç Düzleştirici Şekillendirici Fön Fırçası ile hacimli saçlar artık çok daha kolay

Saçlarına düşkün anneleri oldukça sevindirecek bir ürün önerisiyle karşınızdayız. Annenizin dakikalar içinde hacimli ve bakımlı saçlar elde etmesini OKMORE Saç Düzleştirici Şekillendirici Fön Fırçası ile sağlayabilirsiniz. Oval fırçaya sahip cihaz saçları iyice kavrayarak dilediği gibi şekillendirmesine yardımcı olur. Soğuk, kapalı, düşük ve yüksek olmak üzere 4 kademeli ısı ayarı bulunan fön fırçasının aynı zamanda 3 ayrı hız ayarı da mevcut. Cihaz, annenizin acil zamanlarda bile kuaför elinden çıkmış gibi harika saçlar yaratması için adeta biçilmiş kaftan.

3. "Sağlığımdan da sporumdan da vazgeçmem." diyen annelere özel Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik

Sıradaki hediye önerimiz, sporu hayatının bir parçası yapan ve sağlığına dikkat eden annelere özel! Xiaomi Mi Band 5, annenizin bileğinden çıkarmak istemeyeceği en ideal hediyelerden biri. 11 profesyonel spor moduna sahip akıllı bileklik, yaptığı tüm hareketleri analiz eder. Attığı adımları, kalp atış hızını, yaktığı kalorileri kaydederek kilo kontrolüne yardımcı olur. Bunların yanı sıra Mi Band 5 ile telefonuna gelen her bildirimden saniyeler içinde haberdar olabilir, gelen aramaları telefonuna ulaşmasına gerek kalmadan hızlıca görebilir, saat üzerinden müziği de kolayca kontrol edebilir.

4. Kokusuyla fark yaratmak isteyen anneler için Hugo Boss The Scent For Her Parfüm

Her zaman etkileyici ve kadınsı kokmak isteyen annenizin severek kullanacağı bir parfüm arayışındaysanız Hugo Boss The Scent For Her Parfüm mükemmel bir seçim olabilir. Parfüme kim "Hayır." diyebilir ki zaten? Ballı şeftalili notasının yanı sıra frezya, osmanthus çiçeği ile kakaonun eşsiz karışımına tanıklık edeceğiniz parfüm, şık ve modern şişe tasarımıyla da göz doldurur. Hem uzun ömürlü hem saatlerce kalıcılığa sahip parfümü gün içinde tazelemesine de gerek kalmaz. Evde dâhi güzel kokmaktan vazgeçemeyen kadınların baş tacı olmaya aday görünüyor.

5. Dişleri Oral-B Pro 2900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası ile emin ellerde

Annenizin her gün kullanacağı bir hediye almak istiyorsanız Oral-B Pro 2900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası'nı değerlendirebilirsiniz. Cihaz, birbirinden farklı fonksiyonlarıyla daha sağlıklı ve temiz dişlere kavuşmasını sağlayacak. Yuvarlak fırça başlığı bulunan ürünle ağız sağlığını emin ellere bırakabilirsiniz. Basınç sensörü olduğu için eğer sert fırçalarsa ürün annenizi uyarır. Her fırçalama sırasında gerekli olan 2 dakika zamanlayıcı özelliği sayesinde süre bitiminde annenizi bilgilendirir. Hem günlük hem diş eti bakımı için 2 ayrı modu bulunan cihaz, tek şarjla uzun süre kullanılır.

6. Ağrılarıyla başı dertte olan annenizi Renpho Elektrikli Masaj Aleti ile tanıştırmanın tam vakti

Vücut ağrılarıyla başı her daim dertte olan annelerin görünce "İşte bu!" diyeceği Renpho Elektrikli Masaj Aleti; ayak, baldır, omuz, sırt gibi bölgelerde oluşan ağrıyı dindirme ve rahatlama için birebir. 1 dakikada 3600 darbe yapabilen güçlü motoruyla en şiddetli ağrıları bile dindiren masaj aleti, 20 dakikalık kullanımın ardından otomatik olarak kapanır. Böylece olası kazaları önlemeye yardımcı olur. Cihaz, 5 farklı masaj başlığıyla geniş kullanım olanağı sunar. 2600 mAh pil kapasitesi ise 140 dakika boyunca aksamadan ürünü rahatlıkla kullanmasını sağlar.

7. Hem keyifli hem kesintisiz bir uyku için Nordqueen Çift Kişilik Püsküllü Nevresim Seti

Bir evin vazgeçilmez ürünü, çeşit çeşit alınan nevresim ve pike takımları olsa gerek. Tabii anneler her nevresim takımını öyle kolay beğenmez. Ancak Nordqueen Çift Kişilik Püsküllü Nevresim Seti, şık ve dikkat çekici detaylarıyla annenizin beğenisini kazanacak. %100 pamuktan üretilen nevresim takımı, yumuşacık yapısıyla annenizin kesintisiz ve keyifli bir uyku çekmesini kolaylaştırır. Yastık kılıfında yer verilen püskülleriyle modern bir görünüm sunan takım, nevresim ve 2 adet yastık kılıfından oluşur. Yatak odasına farklı ve ferah bir hava katmak için daha fazla geç kalmayın!

8. Kadınların vazgeçilmez aksesuarı, Pierre Cardin Cüzdan

Zarif tasarımlı Pierre Cardin Cüzdan, anneniz için küçük ama bir o kadar da kullanışlı bir hediye olacak! İdeal boyutu ve geniş bölmeleri sayesinde ihtiyacı olan tüm kartları bir cüzdanda rahatlıkla saklayabilir. Böylece neyin nerede olduğunu kolayca bulabilir ve çantasını dakikalarca karıştırmak zorunda kalmaz. Hem çantada hem elde kullanıma uygun cüzdan, her kombine uyum sağlar. Kahve tonlarındaki göz alıcı şıklığın kilit parçalarından Pierre Cardin Cüzdan'ın annenizin her gün kullandıkça sizi hatırlayacağı harika bir hediye olacağından hiç kuşkunuz olmasın.

9. Temizlikte hayat kurtaran ILife V5S Pro Elektrikli Robot Süpürge

Teknolojinin nimetlerinden anneniz de faydalansa fena mı olur? Her gün ev süpürmek ve silmek için emek harcayan annelere başka bir hediye alınamazdı doğrusu. 180 metrekare kadar alandan temizlik imkânı sunan robot süpürge, granit, laminant ve parke gibi tüm zeminler için oldukça ideal. HEPA filtresi hayvan tüylerine ve tozlara karşı alerjik yapıdaki kişiler için tozu filtreleyerek temiz hava sağlar. Düşme tehlikesine karşı tasarlanmış sensörüyle olası kazaların önüne geçer ve eşyaların çizilme riskini ortadan kaldırır. ILife V5S Pro Elektrikli Robot Süpürge hem süpürür hem siler. Daha ne olsun?

10. Kahve saatlerine English Home Maria Porselen Kahve Fincan Takımı ile keyif katın

Kahvaltıların ve akşam yemeklerinin ardından içmeye doyulmayan Türk kahvesi için annenizin fincan koleksiyonuna English Home Maria Porselen Kahve Fincan Takımı'nı eklemeye ne dersiniz? 6 adet fincanı ve 6 adet fincan altlığı bulunan takımla kahve saatlerine şık bir dokunuş yapabilirsiniz. Porselenden üretilmesi ise annenizin kalbini fethedecek. Bej renkli, kenarları gold detaylı, sade ama oldukça şık tasarımıyla misafirlerini de kendine hayran bırakacak. Ancak fincan takımının bulaşık makinesinde değil, yumuşak bir sünger yardımıyla elde yıkanması gerektiğini de söylemeden geçmeyelim.