KADIN

Annelik bazen tuvalete birlikte gitmek, bazen de yemek yaparken emzirmektir

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 17.05.2018 10:13 | Son Güncelleme

Yemek yaparken emzirmek, yatakta zıplamak ve banyoda sıfır gizlilik! Hindistanlı fotoğrafçı Giedre Gomes, anne olmanın göz kamaştırıcı gerçekliğini gözler önüne serdi. İşte her annenin 'evet ben de böyleyim'' diyeceği o büyülü yolculuktan kareler...

Bir annenin yaşamı bakın nasıl geçiyor?

Anne olmanın göz kamaştırıcı gerçekliği

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Anne asla uyumaz

Anne asla uyumaz
Bored Panda'ya konuşan Gomes, ''Anne olmak bu dünyadaki en iyi iş. İki erkek çocuk annesiyim. Onları çok seviyorum ve bu yolculuk dışarıdan göründüğü kadar toz pembe değil. Annelik size bir elinizle bebek taşırken diğeriyle başka bir iş yapmayı da öğretiyor.
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Nerede ve ne zaman olursa olsun emzirirsiniz

Nerede ve ne zaman olursa olsun emzirirsiniz
Deliksiz bir gece uykusunu en son ne zaman yaşadığınızı hatırlamazsınız. Gizli hiçbir şeyiniz yoktur; tuvalete hep beraber gidersiniz. Anne olduktan sonra kıyafetleriniz sadece 5 dakika temiz kalabilir ya üzerinize kusarlar ya da burunlarını gömleğinize silersiniz.
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Sabahları yüzünüzde bir popo ya da gözünüzün üstünde bir ayakla uyanırsınız. Annesiniz ve artık tek başına alışveriş yapamazsınız. Alışveriş sizin için tam bir kabustur. Annelik hasta olmanıza bakmaz; 7/24 maaşsız çalışırsınız.
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Asla yalnız başınıza tuvalete gidemezsiniz

Asla yalnız başınıza tuvalete gidemezsiniz
Liste uzayıp gidiyor ama, annelik sonsuz bir sorumluluk, sonsuz bir sevgi, sonsuz bir özveri içeriyor. Tüm bu yaşananları ancak evladınız için yaparsınız ve onların bir gülüşü her şeyi unutmanızı sağlar'' diye konuşuyor.
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Annelikte gizlilik yoktur

Annelikte gizlilik yoktur
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5 dakika önce giydiğiniz gömlekle burun silmektir annelik

5 dakika önce giydiğiniz gömlekle burun silmektir annelik
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Her zaman aksiyona hazırsınızdır

Her zaman aksiyona hazırsınızdır
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Tuvalet bazen en iyi kaçış noktasıdır

Tuvalet bazen en iyi kaçış noktasıdır
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Annelik bir temizlikçi olmak mı?

Annelik bir temizlikçi olmak mı?
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Duşta bile yalnız değilsinizdir

Duşta bile yalnız değilsinizdir
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Uyku asla uzun sürmez, seni bulur

Uyku asla uzun sürmez, seni bulur
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Anneyken her zaman enerji dolu olmalısınız

Anneyken her zaman enerji dolu olmalısınız
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Hasta olsanız bile güçlü olmak zorundasınızdır

Hasta olsanız bile güçlü olmak zorundasınızdır
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anne olmak Giedre Gomes

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bence güzel haber budur annelerimiz her günün özel kadınlarıdır, anneler günüde neymiş. Allaha hamdolsunki annelerimiz var.
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