Annelik bazen tuvalete birlikte gitmek, bazen de yemek yaparken emzirmektir

Bir annenin yaşamı bakın nasıl geçiyor?

Anne olmanın göz kamaştırıcı gerçekliği

1 / 13 Anne asla uyumaz Bored Panda'ya konuşan Gomes, ''Anne olmak bu dünyadaki en iyi iş. İki erkek çocuk annesiyim. Onları çok seviyorum ve bu yolculuk dışarıdan göründüğü kadar toz pembe değil. Annelik size bir elinizle bebek taşırken diğeriyle başka bir iş yapmayı da öğretiyor.

2 / 13 Nerede ve ne zaman olursa olsun emzirirsiniz Deliksiz bir gece uykusunu en son ne zaman yaşadığınızı hatırlamazsınız. Gizli hiçbir şeyiniz yoktur; tuvalete hep beraber gidersiniz. Anne olduktan sonra kıyafetleriniz sadece 5 dakika temiz kalabilir ya üzerinize kusarlar ya da burunlarını gömleğinize silersiniz.

3 / 13 Sabahları yüzünüzde bir popo ya da gözünüzün üstünde bir ayakla uyanırsınız. Annesiniz ve artık tek başına alışveriş yapamazsınız. Alışveriş sizin için tam bir kabustur. Annelik hasta olmanıza bakmaz; 7/24 maaşsız çalışırsınız.

4 / 13 Asla yalnız başınıza tuvalete gidemezsiniz Liste uzayıp gidiyor ama, annelik sonsuz bir sorumluluk, sonsuz bir sevgi, sonsuz bir özveri içeriyor. Tüm bu yaşananları ancak evladınız için yaparsınız ve onların bir gülüşü her şeyi unutmanızı sağlar'' diye konuşuyor.

5 / 13 Annelikte gizlilik yoktur

6 / 13 5 dakika önce giydiğiniz gömlekle burun silmektir annelik

7 / 13 Her zaman aksiyona hazırsınızdır

8 / 13 Tuvalet bazen en iyi kaçış noktasıdır

9 / 13 Annelik bir temizlikçi olmak mı?

10 / 13 Duşta bile yalnız değilsinizdir

11 / 13 Uyku asla uzun sürmez, seni bulur

12 / 13 Anneyken her zaman enerji dolu olmalısınız