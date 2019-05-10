KADIN

Annelik bazen tuvalete birlikte gitmek, bazen de yemek yaparken emzirmektir

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 10.05.2019 15:37 | Son Güncelleme

Yemek yaparken emzirmek, yatakta zıplamak ve banyoda sıfır gizlilik! Hindistanlı fotoğrafçı Giedre Gomes, anne olmanın göz kamaştırıcı gerçekliğini gözler önüne serdi. İşte her annenin 'evet ben de böyleyim'' diyeceği o büyülü yolculuktan kareler...

Annelik bazen tuvalete birlikte gitmek, bazen de yemek yaparken emzirmektir

ANNE ASLA UYUMAZ

1

Bored Panda'ya konuşan Gomes, ''Anne olmak bu dünyadaki en iyi iş. İki erkek çocuk annesiyim. Onları çok seviyorum ve bu yolculuk dışarıdan göründüğü kadar toz pembe değil. Annelik size bir elinizle bebek taşırken diğeriyle başka bir iş yapmayı da öğretiyor.

NE ZAMAN VE NEREDE OLURSA OLSUN EMZİRİRSİNİZ

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Deliksiz bir gece uykusunu en son ne zaman yaşadığınızı hatırlamazsınız. Gizli hiçbir şeyiniz yoktur; tuvalete hep beraber gidersiniz. Anne olduktan sonra kıyafetleriniz sadece 5 dakika temiz kalabilir ya üzerinize kusarlar ya da burunlarını gömleğinize silersiniz.

3

Sabahları yüzünüzde bir popo ya da gözünüzün üstünde bir ayakla uyanırsınız. Annesiniz ve artık tek başına alışveriş yapamazsınız. Alışveriş sizin için tam bir kabustur. Annelik hasta olmanıza bakmaz; 7/24 maaşsız çalışırsınız.

ASLA YALNIZ BAŞINIZA TUVALETE GİDEMEZSİNİZ

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Liste uzayıp gidiyor ama, annelik sonsuz bir sorumluluk, sonsuz bir sevgi, sonsuz bir özveri içeriyor. Tüm bu yaşananları ancak evladınız için yaparsınız ve onların bir gülüşü her şeyi unutmanızı sağlar'' diye konuşuyor.

ANNELİKTE GİZLİLİK YOKTUR

5

BEŞ DAKİKA ÖNCE GİYDİĞİNİZ GÖMLEKLE BURUN SİLMEKTİR ANNELİK

6

HER ZAMAN AKSİYONA HAZIRSINIZDIR

7

TUVALET BAZEN EN İYİ KAÇIŞ NOKTASIDIR

8

ANNELİK BİR TEMİZLİKÇİ OLMAK MI?

9

DUŞTA BİLE YAZLNIZ DEĞİLSİNİZDİR

10

UYKU ASLA UZUN SÜRMEZ, SENİ BULUR

11

ANNEYKEN HER ZAMAN ENERJİ DOLU OLMALISINIZ

12

HASTA OLSANIZ BİLE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDASINIZDIR

13

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Onlar hiçbir zaman yanılmaz sizin de anneniz böyle mi?Onlar hiçbir zaman yanılmaz sizin de anneniz böyle mi?
Şaşkına çeviren son! Bunu beklemiyorduŞaşkına çeviren son! Bunu beklemiyordu
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anneler günü 13 mayıs 2019 anneler günü

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