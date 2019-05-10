Annelik bazen tuvalete birlikte gitmek, bazen de yemek yaparken emzirmektir

ANNE ASLA UYUMAZ
Bored Panda'ya konuşan Gomes, ''Anne olmak bu dünyadaki en iyi iş. İki erkek çocuk annesiyim. Onları çok seviyorum ve bu yolculuk dışarıdan göründüğü kadar toz pembe değil. Annelik size bir elinizle bebek taşırken diğeriyle başka bir iş yapmayı da öğretiyor.
NE ZAMAN VE NEREDE OLURSA OLSUN EMZİRİRSİNİZ
Deliksiz bir gece uykusunu en son ne zaman yaşadığınızı hatırlamazsınız. Gizli hiçbir şeyiniz yoktur; tuvalete hep beraber gidersiniz. Anne olduktan sonra kıyafetleriniz sadece 5 dakika temiz kalabilir ya üzerinize kusarlar ya da burunlarını gömleğinize silersiniz.
Sabahları yüzünüzde bir popo ya da gözünüzün üstünde bir ayakla uyanırsınız. Annesiniz ve artık tek başına alışveriş yapamazsınız. Alışveriş sizin için tam bir kabustur. Annelik hasta olmanıza bakmaz; 7/24 maaşsız çalışırsınız.
ASLA YALNIZ BAŞINIZA TUVALETE GİDEMEZSİNİZ
Liste uzayıp gidiyor ama, annelik sonsuz bir sorumluluk, sonsuz bir sevgi, sonsuz bir özveri içeriyor. Tüm bu yaşananları ancak evladınız için yaparsınız ve onların bir gülüşü her şeyi unutmanızı sağlar'' diye konuşuyor.
ANNELİKTE GİZLİLİK YOKTUR
BEŞ DAKİKA ÖNCE GİYDİĞİNİZ GÖMLEKLE BURUN SİLMEKTİR ANNELİK
HER ZAMAN AKSİYONA HAZIRSINIZDIR
TUVALET BAZEN EN İYİ KAÇIŞ NOKTASIDIR
ANNELİK BİR TEMİZLİKÇİ OLMAK MI?
DUŞTA BİLE YAZLNIZ DEĞİLSİNİZDİR
UYKU ASLA UZUN SÜRMEZ, SENİ BULUR
ANNEYKEN HER ZAMAN ENERJİ DOLU OLMALISINIZ
HASTA OLSANIZ BİLE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDASINIZDIR
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