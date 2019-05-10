Annelik bazen tuvalete birlikte gitmek, bazen de yemek yaparken emzirmektir

ANNE ASLA UYUMAZ

Bored Panda'ya konuşan Gomes, ''Anne olmak bu dünyadaki en iyi iş. İki erkek çocuk annesiyim. Onları çok seviyorum ve bu yolculuk dışarıdan göründüğü kadar toz pembe değil. Annelik size bir elinizle bebek taşırken diğeriyle başka bir iş yapmayı da öğretiyor.

NE ZAMAN VE NEREDE OLURSA OLSUN EMZİRİRSİNİZ

Deliksiz bir gece uykusunu en son ne zaman yaşadığınızı hatırlamazsınız. Gizli hiçbir şeyiniz yoktur; tuvalete hep beraber gidersiniz. Anne olduktan sonra kıyafetleriniz sadece 5 dakika temiz kalabilir ya üzerinize kusarlar ya da burunlarını gömleğinize silersiniz.

Sabahları yüzünüzde bir popo ya da gözünüzün üstünde bir ayakla uyanırsınız. Annesiniz ve artık tek başına alışveriş yapamazsınız. Alışveriş sizin için tam bir kabustur. Annelik hasta olmanıza bakmaz; 7/24 maaşsız çalışırsınız.

ASLA YALNIZ BAŞINIZA TUVALETE GİDEMEZSİNİZ

Liste uzayıp gidiyor ama, annelik sonsuz bir sorumluluk, sonsuz bir sevgi, sonsuz bir özveri içeriyor. Tüm bu yaşananları ancak evladınız için yaparsınız ve onların bir gülüşü her şeyi unutmanızı sağlar'' diye konuşuyor.