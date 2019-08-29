Annelik hayalleriniz yaşa takılabilir

Yumurta dondurma işlemi için sağlıklı bir kadın ile radyoterapi ve kemoterapi tedavisi alan kanser hastalarına uygulanan protokoller farklı. Günümüzde pek çok kadın, tıbbi ve sosyal nedenlerle yumurta dondurma işlemine ihtiyaç duyuyor. Bir kadının doğurganlığını ileri yaşlara taşıması anlamına gelen yumurta dondurma tekniği, uzun yıllardır uygulanıyor ancak bu alandaki gelişmeler son 15 yılda hız kazandı.
“2004’te bu yöntemle elde edilen ilk girişimde 80 yumurta arasından bir tanesi gebelik sağlayamaya uygundu” açıklamasını yapan Bahçeci Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burçak Erzik, geçmişte yavaş dondurma tekniğinin tercih edildiğini, yumurtanın hem hacim olarak büyük hem de sıvı içerikli olması nedeniyle dondurma ve çözdürmede ciddi kayıplar yaşandığını belirtti. Erzik, “Daha sonra geliştirilen hızlı dondurma tekniğiyle, gebelik sağlayacak kalitede yumurtalar elde edilmesi açısından daha büyük bir adım atıldı” dedi.
TIBBİ RAPORLA KANITLAMAK GEREKİYOR
Türkiye’de yumurta dondurma işlemi, belli koşullar altında gerçekleştiriliyor. Koşulları; kadının bekar olması, yumurta rezervlerinin azalması ya da yumurtalıkların zarar göreceği bir tedavi altında bulunması ve bunun tıbbi raporla kanıtlamak” olarak özetleyen Dr. Erzik, sağlıklı bir kadın ile radyoterapi ve kemoterapi tedavisi alan kanser hastalarına uygulanan protokollerin farklı olduğunu sözlerine ekledi.
Op. Dr. Burçak Erzik, bu protokolleri şöyle anlattı: “Rutin süreçte, adet döngüsünün ikinci gününde yumurtalıklarda belli sayıda foliküller ortaya çıkıyor. Verilen hormonlar, bu folikülleri büyütüyor, 10-12 günlük yumurta stimülasyon süreci yaşanıyor. Ardından yumurtalar toplanıp, donduruluyor. Kanser vakalarında ise süre çok kısıtlı çünkü tanı konduğunda, hemen tedaviye başlamak gerekiyor. Ama yumurtayı dondurmak için kişinin adet döngüsünün başında olması, 10 gün hormon tedavisi uygulanması ve yumurta toplanması şart. Bu süreçte radyoterapi ve kemoterapi verilemiyor. Tanıdan sonra cerrahi süreç başlayacak ve hemen kemoterapi verilmeyecekse, bu sırada hastanın 10 gün sürecek hormon tedavisi almasında bir sakınca yoksa, yumurta toplanıp, dondurabiliyor. Eğer böyle bir zaman yoksa ancak kadın yumurtlama süreci içindeyse, tesadüfen gelişen olgun yumurtayı çatlamadan alıp, dondurmak da mümkün.”
PLANLARINIZI İYİ YAPIN
Tıbbi açıdan 25-38 yaşlar arası, kadınların en doğurgan oldukları dönem. 45-46 yaşından sonra ise doğurganlığın kalmadığı kabul ediliyor. Bilimsel çalışmalara göre, yumurta dondurmanın ideal yaşı, kadının en doğurgan olduğu dönem. “Kadınların gebelik isteklerini 35 yaşından sonraya bırakmamaları, yumurta dondurmayı düşünüyorlarsa planlarını en fazla 38 yaş ile sınırlandırmalarında fayda var” şeklinde konuşan Erzik, “Bir grup kadın özellikle 38’li yaşlarda yumurta dondurma işlemlerine başlıyor. Bir grup ise 42-43 yaşlarda bunu yapıyor. Maalesef sonuçlar verimli olmayabiliyor çünkü tüp bebek tedavilerinde gebelik oranları 38’li yaşlardan itibaren kadınlar için azalıyor ve her yıl çok ciddi oranlarda düşmeye devam ediyor. 30-32 yaşındaki bir kadına uygulanan tüp bebek tedavisinde alınan 12-16 tane yumurtanın bir tanesi canlı bebeğe eşdeğerdir. 40-42 yaşlarındaki bir kadının yumurta havuzunda ise 30-40 yumurta bulunması gerekir” uyarısında bulunuyor.
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