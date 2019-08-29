Annelik hayalleriniz yaşa takılabilir

Yumurta dondurma işlemi için sağlıklı bir kadın ile radyoterapi ve kemoterapi tedavisi alan kanser hastalarına uygulanan protokoller farklı. Günümüzde pek çok kadın, tıbbi ve sosyal nedenlerle yumurta dondurma işlemine ihtiyaç duyuyor. Bir kadının doğurganlığını ileri yaşlara taşıması anlamına gelen yumurta dondurma tekniği, uzun yıllardır uygulanıyor ancak bu alandaki gelişmeler son 15 yılda hız kazandı.

“2004’te bu yöntemle elde edilen ilk girişimde 80 yumurta arasından bir tanesi gebelik sağlayamaya uygundu” açıklamasını yapan Bahçeci Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burçak Erzik, geçmişte yavaş dondurma tekniğinin tercih edildiğini, yumurtanın hem hacim olarak büyük hem de sıvı içerikli olması nedeniyle dondurma ve çözdürmede ciddi kayıplar yaşandığını belirtti. Erzik, “Daha sonra geliştirilen hızlı dondurma tekniğiyle, gebelik sağlayacak kalitede yumurtalar elde edilmesi açısından daha büyük bir adım atıldı” dedi.

TIBBİ RAPORLA KANITLAMAK GEREKİYOR

Türkiye’de yumurta dondurma işlemi, belli koşullar altında gerçekleştiriliyor. Koşulları; kadının bekar olması, yumurta rezervlerinin azalması ya da yumurtalıkların zarar göreceği bir tedavi altında bulunması ve bunun tıbbi raporla kanıtlamak” olarak özetleyen Dr. Erzik, sağlıklı bir kadın ile radyoterapi ve kemoterapi tedavisi alan kanser hastalarına uygulanan protokollerin farklı olduğunu sözlerine ekledi.