Annelik, kariyer ve cilt kusurları kadınları endişelendiriyor

Bir kişisel bakım markasının yaptırdığı ankete 2 binden fazla kadın katıldı. Araştırmacılar, kadınların kariyerleri, annelikleri ve görünümleriyle ilgili sorular yönelttikleri kadınlardan 'endişeli' cevaplar aldı.

Kadınlar, çalışma hayatı devam ederken nasıl daha iyi bir ebeveyn olacakları konusunda endişeli düşüncelere hakimler.

Bununla birlikte cilt kusurlarını da kafalarına takan kadınlar bu sorunları daha çok duş alırken düşünüyorlar. Ciltlerinde problem yaşayan kadınlar fotoğraflarının çekilmesinden hoşlanmıyor, sokakta yürüken insanların onlara baktığı düşüncesine kapılıyorlar.

Araştırmaya katılan binlerce kadın ayrıca, haftada iki kez vücut kıllarıyla uğraşmak zorunda kaldıklarını sürekli peeling yapmak zorunda olduklarını söylüyorlar. Düzensiz bir şekilde peeling yapmak ise cilt mikrobiyomuna (Dış ortamdaki negatif koşullara ve serbest radikallere karşı cildimizi korumakla görevli) zarar veriyor. Ancak kadınların üçte ikisinin cilt mikrobiyomunun ne olduğunu bilmediği ifade ediliyor.

Kişisel bakım markası, cilt sorunları yaşayan TV sunucusu Lisa Faulkner ile birlikte çalıştı. Faulkner, 'Rosacea (Gül hastalığı) problemi yaşadığımda görüntümden kaçınmak için makyaj yapıyordum. İnsanların içine karışmakta zorluk çekiyordum. Ancak bunlar eğer bir kusursa bunu benimsemek, kendimizi bu şekilde sevmek en önemli şey' diye konuşuyor.