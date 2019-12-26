Annelik umutlarını yaşatmak için yumurtalarını dondurdu

Coşkun, "Kanser denilince ilk aklıma gelen 'Ölecek miyim acaba?' sorusu oldu. Hatta ilk öğrendiğimde intiharı bile düşündüm. Sonradan araştırdım, birçok insanın bununla mücadele ettiğini öğrendim. 'Bu kadar kişi mücadele ederken ben niye vazgeçiyorum?' diyerek, hayata daha sıkı bağlanmam gerektiğine karar verdim. Bu savaşı verirken de beni en çok etkileyen lösemi hastası küçücük bir beden oldu. Benim tedavi olduğum sırada o da tedavi görüyordu. O çocuğun yaşama tutunma azmi beni hastalıkla savaşır hale getirdi. İkinci ameliyatın ardından artık eve oynaya oynaya geldim çünkü hayattaydım. Meme alınmış, kemoterapi görecekmişim bunların hiçbiri umurumda olmadı. Çünkü artık hastalığın beni yenmesine izin vermiyordum." diye konuştu.

Yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlatan Coşkun, ailesinde meme kanseri tanısı alan kimse olmadığını, bu yüzden de ilk teşhis aldığında korktuğunu ve umutsuzluğa kapıldığını söyledi.

Bu kez daha önce yarısı alınan memesini tamamen kaybeden Coşkun, ikinci defa aldığı kemoterapiyle yeniden sağlığına kavuştu.

Tüm bu süreçleri yaşarken tedavilerden etkilenerek ileride tatmak istediği annelik duygusundan mahrum olmamak için de araştırma yaptığını dile getiren Coşkun, şöyle devam etti:

"İlk kez tanı aldığımda kemoterapinin yumurtalıklara zarar verebileceği, bu nedenle de yumurta dondurma işlemi yaptırabileceğim aktarıldı. Ben de tedavi öncesi işlemi yaptırdım. Böylece annelik hayalimden de vazgeçmemiş oldum. Kendimi çok rahat hissediyorum, ailemin tüm üyeleri bana her zaman destek ve yardımcı oluyor. Şimdi farklı farklı kursları araştırıyorum. Artık hayata dört elle sarıldım."

GENÇLERDE KANSERE YAKALANMAM DÜŞÜNCESİ TEŞHİSİ GECİKTİRİYOR

Prof. Dr. Yeliz Emine Ersoy da meme kanserinin kadınlarda en sık görülen tür olduğunu ve kadın kanserlerinin neden olduğu ölümler arasında ikinci sırada yer aldığını aktardı.

Gençlerde meme dokusunun ileri yaşlardakilere göre daha yoğun olması ve tarama programlarında mamografi çekimine de genellikle 40 yaşından itibaren başlanması nedeniyle meme kanserine tanı koymanın zor olduğunu, şüpheli bir kitlenin geç fark edilebileceğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti: