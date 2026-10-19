Annenin ağzında çıkan yaralar 10 günlük bebeğinin ölümüne sebep oldu!

İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde yaşayan 22 yaşındaki Meg Edmonds, henüz 10 günlük olan kızı Magnolia'yı uçuk virüsünün neden olduğu enfeksiyon nedeniyle kaybetti. Şubat ayında doğum yapan Edmonds, doğum günü ağzında ve dudaklarında yaralar çıktığını, sağlık çalışanlarına danıştığında ise bu belirtilerin hormonal değişikliklerden kaynaklandığının söylendiğini belirtti.

Ailesinin Maggie olarak seslendiği bebeğin sağlık durumu, doğumdan birkaç gün sonra kötüleşmeye başladı. Yapılan tetkiklerde bebeğin, uçuk virüsüne neden olan herpes simpleks virüsü tip 1 (HSV-1) nedeniyle gelişen yaygın yenidoğan herpes enfeksiyonuna yakalandığı belirlendi.

BEBEĞİNİN BELİRTİLERİ GİDEREK AĞIRLAŞTI

1 Şubat'ta dünyaya gelen Maggie, ilk iki gününde normal şekilde besleniyor ve çevresine tepki veriyordu. Ancak üçüncü günden itibaren daha fazla uyumaya, beslenmek için uyanmamaya başladı.

İlerleyen günlerde bebeğin nefes almakta zorlandığı, ağlamasının zayıflayıp tizleştiği ve göğsünde döküntüler oluştuğu belirtildi. Gözünde yara çıkan Maggie'nin cildinin renginin grileştiği ve vücudunun soğuduğu da aktarıldı.

Bebeğin annesi Meg Edmonds ve 27 yaşındaki partneri Ben Brookes, ev ziyaretlerinde ve hastanede kendilerine belirtilerin emzirme sorunları, kilo kaybı ve sarılıkla ilişkili olabileceğinin söylendiğini ifade etti.

Edmonds, kendi ağzındaki yaraların da giderek arttığını belirterek, yemek yemenin ve su içmenin bile acı verici hale geldiğini anlattı. Yaralar meme uçlarına yayıldığında emzirmek zorlaşsa da bebeğini beslemek için sütünü sağmaya devam etti.

VİRÜSÜN BEBEĞİNE KENDİSİNDEN GEÇMİŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Meg Edmonds, yaptığı araştırmaların ardından virüsün kendi ağzından meme ucuna temas yoluyla geçmiş olabileceğini ve bebeğinin de beslenme sırasında enfeksiyona yakalanmış olabileceğini düşünüyor.

Ancak HSV-1 virüsünün anne sütünden ziyade enfekte yaralarla veya virüsü taşıyan tükürükle doğrudan temas yoluyla bulaştığı belirtiliyor.

Maggie, Birmingham Çocuk Hastanesi'ndeki çocuk yoğun bakım ünitesine ulaştığında enfeksiyon vücuduna yayılmış ve birden fazla organı işlevini kaybetmeye başlamıştı. Ailesi, bebeği kucaklarında tutarken Maggie 11 Şubat'ta kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.

Yapılan testlerde bebeğin HSV-1 enfeksiyonu geçirdiği doğrulandı. Edmonds ise kendi yaralarının ilk kez herpes virüsüyle enfekte olmasından kaynaklanmış olabileceğinin kendisine ancak kızının öldüğü gün söylendiğini belirtti. Genç anneye bugüne kadar kesin bir tanı konulmadı.

Edmonds, "Virüsü nasıl kaptığımı bile bilmiyorum. Çevremde uçuğu olan kimse yoktu. Tehlikeli olan da bu. Her yerde olabilir" ifadelerini kullandı.

UÇUK VİRÜSÜ YENİDOĞANLAR İÇİN ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 50 yaşın altındaki insanların yaklaşık üçte ikisi HSV-1 virüsünü taşıyor. Yetişkinlerde çoğunlukla uçukla kendini gösteren enfeksiyon, bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş yenidoğanlarda ise ağır sonuçlara yol açabiliyor.

İngiltere ve İrlanda'da yapılan bir araştırmaya göre, yenidoğan herpes enfeksiyonu her 100 bin bebekten yaklaşık 6'sını etkiliyor. Enfeksiyona yakalanan bebeklerin yaklaşık dörtte biri hayatını kaybederken, virüsün vücuda yayıldığı ağır vakalarda bu oran üçte ikiye kadar çıkıyor.

Geçen yıl yayımlanan ve herpes virüsüyle bağlantılı 35 bebek ölümünü inceleyen bir raporda da ebeveynlerin hamilelik döneminde uçuk konusunda bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı.

AİLELERE ÖPME VE TEMAS KONUSUNDA UYARI

Meg Edmonds ve partneri, bebeklere yönelik enfeksiyon riskine dikkat çekmek amacıyla The Lullaby Trust adlı yardım kuruluşunun başlattığı Enfeksiyondan Korunma Haftası kampanyasına destek veriyor.

Kampanya kapsamında 1001 ebeveynle yapılan ankette, katılımcıların yüzde 57'si bir yakınlarının izin almadan bebeklerini öptüğünü belirtti. Ebeveynlerin yüzde 46'sı ise yakınlarından ellerini yıkamalarını istemekten rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Edmonds, yenidoğanların bağışıklık sisteminin henüz tam gelişmediğini vurgulayarak bebeklere dokunma ve onları öpme konusunda sınır koymanın önemine dikkat çekti.