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Annenin ikiz bebek şaşkınlığı! Doğum yaparken öğrendi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Lyndsey Altice, hamilelik sürecinin sonuna gelmiş ve doğum için hazırdı. Suda doğum yapan kadın sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Buraya kadar her şey normal gözükse de, işin renginin değişmesini sağlayan şey Lyndsey'in 2 dakika sonra bir bebek daha dünyaya getirmesi oldu.

30 yaşındaki Lyndsey Altice ve 33 yaşındaki kocası Wesley yeni doğan bebeklerini heyecanla kucaklarına aldı. Ancak doğumdan sadece birkaç dakika sonra Lyndsey, kasılmalarının önüne geçemedi ve bir bebek daha dünyaya getirdi. Bebek Billie June, Ada Maze'den sadece iki dakika sonra doğdu ancak hamilelik boyunca Lyndsey'nin birden fazla bebek taşıdığına dair hiçbir belirti yoktu.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Lyndsey yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: 'Ada doğdu ancak çok küçüktü. Doğum öncesi iki katı kilodaydım nasıl bu kadar küçük olduğunu anlamadım. Ve şüpheliydim. Birkaç yıl önce oğlum Django 4 kilo doğmuştu ve onunla daha az kilo aldım. Bu gerçekten tuhaftı. Dakikalar sonra başka bir bebeğin doğmasını açıklayan hiçbir kelime yok. Hemşirelere bir şeyler söylemek istiyordum ancak kasılmalar nedeniyle iletişim kuramadım. Hemşire bunun su olabileceğini söyledi. Kafam karışmıştı. Ancak dakikalar sonra ikinci bir bebek daha geldi. Herkes çok şaşkındı çünkü hamileliğim boyunca, hiçbir noktada içimde ikinci bir bebeğin büyüdüğüne dair bir belirti yoktu. Ayrıntılı bir şekilde ultrasona bile girdim ancak hiçbir zaman ikinci bir bebek görmedik. Bence sadece sıvı seviyelerini kontrol ediyorlar ve ikinci bir bebeğin olup olmadığını kontrol etmiyorlardı.'

İkiz bebekleri olduğu için kendini şanslı gören genç kadın, doğum yaptığı anın fotoğraflarına tekrar tekrar bakmayı sevdiğini çünkü o anda nasıl bir şaşkınlık içinde olduğunu görerek heyecanının hiç bitmediğini söylüyor.

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